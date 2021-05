Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert

Deubach. Auch in diesem Jahr konnte trotz der momentanen Coronakrise in Deubach der traditionelle Freiluft-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt veranstaltet werden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneanforderungen und Auflagen wie etwa Abstandsregelungen und Begrenzung der Teilnehmerzahl auf maximal 100 Personen wurde der feierliche Festtagsgottesdienst bei teilweise sonnigem Frühjahrswetter auf dem Deubacher Sportplatz abgehalten, über den wir hier exemplarisch berichten.

Dazu hatten sich rund 80 Gläubige aus der gesamten Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen und überwiegend aus den Balbachtal-Ortschaften eingefunden.

Zelebriert wurde die Freiluftmesse von Pfarrer Ralph Walterspacher. In seiner Predigt unterstrich er die Wichtigkeit, den Auftrag des Evangeliums an alle Geschöpfe zu verkünden und durch Frieden in der Gemeinschaft davon Zeugnis zu geben. Dies sei gerade auch in der gegenwärtigen Zeit, in der in vielfältigen Bereichen Unfriede und Unruhe herrsche, von immenser Bedeutung.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Regina Schurk (Sopran), Franziska Renner (Gitarre, Alt) und Anne Spinner (E-Piano). Allerdings mussten wegen der Coronasituation auch diesmal die Sternprozession aus den Balbachtal-Gemeinden sowie das Dorffest in Deubach angesagt werden.

Ortsvorsteher und Pfarrgemeinderatsmitglied Peter Renner dankte allen Beteiligten und Helfern, die zum Gelingen des stimmungsvollen Festgottesdienstes beigetragen hatten. Zudem drückte er seine große Freude über den neuerlich enorm regen Besucherzuspruch aus.

„Wir können stolz auf die wieder gelungene Festandacht sein“, resümierte Renner.

Ebenfalls in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen stand am Donnerstag Vormittag ein Festgottesdienst in der Gerlachsheimer Barockkirche Heilig Kreuz auf dem Programm.

Er wurde von Pfarrer Stefan Märkl geleitet.