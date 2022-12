Gold für Souvignier Gris eingeheimst

Lauda. Die Gebietsweinprämierung des Badischen Weinbauverbands ist auch für das Weingut Johann August Sack in Lauda erfolgreich verlaufen. Mit 17 Medaillen, davon elf goldene und sechs silberne, wurden die edlen Tropfen aus Lauda-Königshofen ausgezeichnet. Unter den erfolgreichen Winzern waren auch der Winzerkeller im Taubertal (Reicholzheim) mit zweimal Gold und dreimal Silber und „Die Weinwerkstatt Schubert“ (Waldbrunn) mit einer Silbermedaille. Die Becksteiner Winzer wurden mit 31 Mal Gold und 19 Mal Silber beim Wein und viermal Gold sowie einmal Silber beim Sekt geehrt, was der WG erneut den Ehrenpreis für den Bereich Tauberfranken eingebracht hat (wir berichteten).

Eingereicht zur Prämierung wurden von Karlheinz Sack und seinem Sohn Johannes insgesamt 17 Weine. Dass sie in der Blindverkostung so hervorragend abgeschnitten haben, freut die beiden sehr. Denn große Betriebe hätten es einfacher, weiß Karlheinz Sack, der als Bereichsvorsitzender für den Bereich Tauberfranken beim Badischen Weinbauverband Sprecher seiner Kollegen ist. Die „Großen“ könnten die geforderten Mindestmengen beim ausgebauten Wein eher erreichen als kleinere Weingüter. Seit 2011, nachdem die Flächen des ehemaligen Versuchsweinguts erworben worden waren, beteilige man sich regelmäßig an solchen Prämierungen und werde auch regelmäßig mit Medaillen ausgezeichnet. Das gute Abschneiden ist für Sack eine Bestätigung der Arbeit rund um den Wein und eine Ermutigung. „Wir wollen gerne wissen, auf welchem Qualitätsniveau wir stehen.“

Besonderer Tropfen

Ein besonderer Tropfen, der die Jury überzeugte, ist der Souvignier Gris – eine pilzwiderstandsfähige Sorte (Piwi), die nur wenige Weingenießer kennen und nicht zu verwechseln mit Sauvignon blanc. „Wir sind das einzige Weingut in der Region, das diese Reben sortenrein ausbaut“, macht Karlheinz Sack deutlich, dass man hier Pionierarbeit leistet. Überraschend war die Medaille für Vater und Sohn deswegen, weil man erst den zweiten Jahrgang, trocken ausgebaut, überhaupt produziert hat. Weil Vergleichswerte fehlen, sei das Abschneiden sehr schwer einzuschätzen gewesen, betonen die beiden.

Doch nicht nur bei der Gebietsweinprämierung traf der Wein den Geschmack. Auch beim Wein-Guide Falstaff wurde er mit 90 Punkten gewürdigt. „Ein erfreulicher Neuzugang in unserem Guide“, stellen die Macher dem Laudaer Weingut ein hervorragendes Zeugnis aus. Sechs Tropfen des Laudaer Weinguts werden den Genießern präsentiert, die laut Falstaff „ohne Chichi straff, elegant und regionaltypisch“ und somit „unverfälschte Ergebnisse“ liefern. „Das hat uns sehr stolz gemacht“, sagt Sack.

Die Familie Sack bewirtschaftet 8,6 Hektar Fläche. „Wir wollen gute Weine produzieren, die den Kunden schmecken“, ist das Ziel. Das Ergebnis im Falstaff sei eine großartige Bestätigung dieser Richtung und habe nach den Herausforderungen der letzten Monate sehr gutgetan. Überhaupt habe das Weingut bei drei Wettbewerben des Wein-Guide in den letzten Monaten toll abgeschnitten. Bei der Spätburgunder-Trophy war man mit dem 2018er Unterschüpfer Mühlberg mit 91 Punkten erfolgreich, beim Weißburgunder-Wettbewerb gab es 90 Punkte für den 2020er Laudaer Altenberg im Barrique gereift und kürzlich 91 Punkte für den 2021er Souvignier Gris trocken bei der Piwi-Trophy. Bei diesem Wettbewerb standen nur Weine aus pilzwiderstandsfähigen Sorten zur Auszeichnung an. Aufgrund dieses guten Abschneidens sei man eingeladen worden, sich für den Wein-Guide zu bewerben. Dass man aufgenommen wurde, nachdem man seit vielen Jahren im Weinführer Eichelmann präsent ist, freut die Winzer.

Karlheinz und Johannes Sack setzen auf die pilzresistenten Sorten, die mittlerweile einen Anteil von rund fünf Prozent beim Weingut haben. Der soll noch ausgebaut werden. So suche man für einen Weinberg in Marbach eine weitere Piwi-Sorte, um weiterhin die Maßnahmen des Pflanzenschutzes zu reduzieren. Unsicherheit herrsche aber, wie diese Sorten auf extreme Trockenheit oder auf Spätfröste reagieren. „Die Erfahrungswerte zur dauerhaften Widerstandsfähigkeit fehlen noch.“ Dennoch sehe man einen großen Vorteil im Souvignier Gris. „Man kann ihm seine eigene Handschrift geben“, wollen Karlheinz und Johannes Sack auch weiterhin am Ausbau des Weins festhalten.