Gleich zwei Sieger

Lauda. Der alle zwei Jahre durchgeführte Kunstmalwettbewerb von Gewerbevereins Lauda und Kunsthaus Palette ging Sonntag mit einem Rekord zu Ende. 431 Besucher hatte diese Kunstausstellung besucht. 33 Künstlerinnen und Künstlern stellten sich mit ihre 66 Werken der Jury vor. Platz 1 ging an Michael Salamon mit dem Aquarell (Tusche) „Bruderkuss“, Platz 2 an Dragan aus Belgrad, ein „Akt“ mit Pastellkreide. Bei Platz 3 gab es einen Gleichstand in der Bewertung: Viola Fuhrmanns Aquarell, „Cafe“, Manfred Ohles Acyrlbild „Frühling“ und Uschi Wöppels Acyrlbild „Waiting in the wings“ landeten gleichauf. Der vierte Platz ging an Rita Fritsche (Acyrl) für „Pusteblume“.

Zum Abschluss dieser sehenswerten Ausstellung wurde der Publikumspreis vergeben. Auch hier gab es zwei Gewinner auf der Malerseite. Jeweils die gleiche Stimmenanzahl konnten einen abstrakte Collage von Stephan Trunk und das Acyrl-Gemälde „Segelboot von Angelika Rüdinger erzielen. Der Besucherpreis kann in der Weinpalette abgeholt werden. rune