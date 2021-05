Gleich zwei Akteurinnen holen sich vordere Plätze

Lauda-Königshofen. Ein Wechselbad zwischen Licht und Schatten – so lässt sich symbolisch die gegenwärtige Stimmung bei der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal beschreiben.

AdUnit urban-intext1

Besonders erfreuliche Nachricht in jüngerer Zeit war, dass die Schule auch heuer wieder zwei Preisträgerinnen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ verzeichnete. Beim Regionalwettbewerb gewann in der Solowertung Querflöte der Altersgruppe II die elfjährige Emilia Beißler aus Werbachhausen mit 21 Punkten den ersten Preis. Sogar beim Landeswettbewerb belegte die 16-jährige Antonia Koke aus Gerlachsheim in der Altersgruppe IV ebenfalls bei der Solowertung Querflöte mit 18 Punkten den zweiten Rang.

Beide wurden von ihrer Lehrerin Stefanie Helmer auf den Wettbewerb vorbereitet. Wegen den durch die Coronakrise bedingten Einschränkungen wurde die Konkurrenz erstmals digital im Videoverfahren durchgeführt. Dabei präsentierten die beiden erfolgreichen Teilnehmerinnen jeweils einzeln mit Klavierbegleitung wie unter Wettbewerbsbedingungen vor laufender Kamera im Saal der Musikschule ihr Repertoire, das sie zuvor speziell für diesen Anlass ausgewählte und in kurzer Zeit einstudiert hatten. Anschließend wurden die Aufzeichnungen eingereicht und von einer Jury bewertet.

„Eine ganz spezielle Herausforderung für alle beteiligten Akteure, also sowohl vor allem für die beiden Musikschülerinnen als auch für die betreuende Musiklehrerin. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die beiden jungen Nachwuchsmusikerinnen trotz der widrigen Bedingungen sich nicht die Motivation an der Wettbewerbsteilnahme nehmen ließen“, unterstrich Musikschulleiter Edgar Tempel anerkennend bei einer Würdigung der frisch gekrönten Preisträgerinnen und deren Lehrkraft im kleinsten Kreis.

AdUnit urban-intext2

Nachdem der Musikschulunterricht lange von den jeweils geltenden strengen Auflagen geprägt und lediglich online möglich war, ist nach den jüngsten Lockerungen unterdessen immerhin wieder einzeln oder in Kleingruppen Präsenzunterricht durchführbar. Unabhängig davon hat sich in der Zwischenzeit bei der Schule personell einiges geändert, nachdem einerseits manche altbewährten Lehrkräfte die Einrichtung verlassen haben und andererseits neue hinzugekommen sind.

Aufgrund der Coronapandemie hingegen könne man weder die neuen Lehrkräfte wie sonst üblich etwa bei einem Elternabend oder bei einem Tag der offenen Tür vorstellen noch das Angebotsspektrum der Schule. „Als Ersatz wollen nach Pfingsten unsere Lehrer die Unterrichtsangebote in kurzen Videos auf unseren Webseiten präsentieren“, kündigt Tempel an.

AdUnit urban-intext3

Zudem werde man möglicherweise gegen Ende der Sommerferien unter dem Motto „Unterrichtsangebote kennenlernen – Instrumente anschauen und ausprobieren“ eine „Musizierinsel“ auf mehrere Tage verteilt sowie nach Instrumental- und Tanzgruppen differenziert veranstalten.

AdUnit urban-intext4

Anlässlich ihres 60. Geburtstages, den es schon heuer zu feiern gegeben hätte, plant die Schule für Frühjahr 2022 ein erneutes Großprojekt. Mit der Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal unter Leitung von Lisa Mackert und Lukas Weisenseel stehen zwei Konzerte mit Südamerika-Musik auf dem Programm. Dazu wird aus Argentinien der Musikpädagoge, Arrangeur, Komponist und Dirigent Gabriel Videla anreisen sowie die Regie übernehmen. Videla hatte vor der Coronakrise immer wieder Musikprojekte in Europa und Deutschland betreut, so zum Beispiel bei der Musikschule Bauland.

Die Aufführungen sind für 26. März in der Umpfertalhalle in Boxberg und für 27. März 2022 in der Wandelhalle Bad Mergentheim geplant. Der Beginn der einzelnen Vorbereitungen ist für Herbst vorgesehen, der Start gemeinsamer Proben für Januar.

„Das Projekt steht für interessierte Jungmusiker auch außerhalb des Jugendorchesters oder unserer Musikschule offen. Außerdem suchen wir noch Sponsoren für Unterstützung dieses Großereignisses“, betont Tempel. Ziel sei es, die integrierende Wirkung von Musik zur Geltung zu bringen – und dies auch für Instrumente, die ansonsten bei solchen Projekten oft außen vor bleiben wie etwa Akkordeon und Gitarren, zumal diese speziell bei südamerikanischer Volksmusik eine große Rolle spielen. Dazu hofft er, über 80 Nachwuchsmusiker gewinnen sowie vereinen zu können.

Bereits in den letzten Jahren präsentierte die Schule mehrmals Großprojekte mit Kooperationspartnern wie dem Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim und der Musikschule Bauland Osterburken sowie mit bis zu über 250 Akteuren. Spektakulär waren beispielsweise das Pop-Oratorium „Die zehn Gebote“ zum 50-jährigen Jubiläum im November 2011 mit vier Aufführungen und im März 2019 das Chormusical „Amazing Grace“ mit drei Aufführungen in der Stadthalle Lauda.