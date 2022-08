Gerlachsheim. Mindestens 2000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einer Schule in Gerlachsheim. Bereits zwischen dem 28. Juli und dem 3. August begaben sich die Täter zu der Schule in der Lindenstraße und schlugen mehrere Glasbausteine kaputt. Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich unter Telefon 09343/621320 melden.

