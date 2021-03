Bei einem Gottesdienst wurde die langjährige Organistin Gisela Spinner verabschiedet. Sie übergab nach rund 35 Jahren diese Aufgabe an ihre Enkelin Anne Spinner.

Deubach. Der von Stefan Märkl, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen, zelebrierte und von einem Quartett musikalisch umrahmte Gottesdienst fand unter Wahrung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandregelungen in der katholischen St.-Antonius-Kirche statt.

„Musik ist etwas anderes als das gesprochene Wort“, betonte Peter Renner, Ortsvorsteher und Pfarrgemeinderat in Deubach, in einem Dankeswort zur Verabschiedung Gisela Spinners. Ihr sei es immer wichtig gewesen, dass Musik in der Deubacher St.-Antonius-Kirche eine bedeutende Rolle gespielt habe und erklungen sei.

Johannes Dörr, Leiter des Gemeindeteams, und Pfarrer Märkl dankten der langjährigen Organistin ebenfalls für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Gleichzeitig hießen sie Anne Spinner als Nachfolgerin willkommen, die von der bisherigen Kirchenmusikerin in der Übergangszeit maßgeblich Beistand erhielt und eingearbeitet wurde.

Gisela Spinner erlernte das Orgelspiel eher ungewöhnlich erst im Alter von 53 Jahren und als fünffache Mutter gleichzeitig mit ihrem Sohn Markus. Kurz darauf begann sie ihren Orgeldienst in Deubach in der dortigen ehemaligen Schule, da die Kirche damals renoviert wurde. Trotz Vorbehalte zahlreicher Bürger habe sie sich gut als Musikerin in der Kirche eingefügt und sei bald Teil des Stammpersonals geworden, resümierte Dörr.

Spät mit Orgelspiel begonnen

„Vorher hatten mich die Landwirtschaft sowie die Kinder und Familie gänzlich in Beschlag genommen“, berichtete Gisela Spinner. Sofern es die Erledigungen ihrer Alltagsaufgaben überhaupt zeitlich zuließen, habe sie bis dahin lediglich als privates Hobby auf der Geige oder an der Flöte musiziert. „Von meinem ersten Geld habe ich mir als Zwölfjährige eine Geige gekauft und damals für eine Weile Unterricht bei einem Musiker in meiner Heimatstadt Stuttgart genommen“, berichtete die Musikliebhaberin.

„Bei aller anfänglichen Skepsis, die mir zunächst entgegengebracht wurde und meinen Einstieg als Kirchenmusikerin nicht leicht gemacht hat, haben sich die Deubacher mit der Zeit an mich als Organistin gewöhnt“, konstatierte sie. „Ich bin überwältigt, was Sie alles zu meiner Verabschiedung als Organistin auf die Beine gestellt haben“, äußerte sie sichtlich bewegt.

Dieses Ehrenamt an ihrem Wohnort und Lebensmittelpunkt Deubach blieb nicht das einzige musikalische Engagement von Gisela Spinner. Unter anderem dirigierte sie von 1990 bis 1993 den Kirchenchor in Heckfeld und von 1992 bis 2001 den Männergesangverein Krensheim. Zudem begleitete sie Weihnachts- und Seniorenfeiern sowie Gottesdienste und Beerdigungen nicht nur in Deubach, sondern auch in Edelfingen, Königshofen und Lauda musikalisch an Orgel, am Klavier oder am E-Piano wie etwa erneut bei einem festlichen Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt im Mai auf dem Deubacher Sportplatz.

Ergänzend wusste Johannes Dörr zum Schmunzeln der Zuhörer eine kuriose Anekdote aus Gisela Spinners langer Laufbahn als aktive Kirchenmusikerin zu berichten, die er mit dem Motto „Wie Orgelspiel und Glockenläuten nützlich harmonieren können“ titulierte: Während sie eines Abends nach getanen Arbeiten vertieft in Noten beim Orgelspiel saß und bereits alle sonstigen Lichter in der Kirche gelöscht waren, wurde sie vom damaligen Kirchenschließer „eingesperrt“. Vollkommen alleine in dem Gotteshaus, musste sie sich selbst behelfen und tat dies, indem sie die Wetterglocke läutete. Dadurch gelang es ihr, eine Nachbarin zu alarmieren, die die Kirche wieder aufschließen ließ und die Organistin somit aus der misslichen Lage befreite.

Musikalisch umrahmt wurden der feierliche Gottesdienst und Gisela Spinners Verabschiedung in der St.-Antonius-Kirche von einem Deubacher Gesangs- und Instrumentalquartett mit Regina Schurk (Sopran), Franziska Renner (Alt), Maria Spinner (Saxofon) und Anne Spinner (Orgel).