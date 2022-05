Gewerbegebiet eine Erfolgsgeschichte

Lauda-Königshofen/Grünsfeld. Die positivste Nachricht hatte Verbandsrechner Günter Haberkorn in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark ob der Tauber“ (I-PoT) nur kurz zusammengefasst. Ab 30. Juni sei man schuldenfrei beim gemeinsamen Industriegebiet I-PoT auf dem Grünsfelder Waltersberg. Dann seien alle Kredite zurückgezahlt und man könne beruhigt neue Investitionen tätigen. Und vor allem, die kommunalen Haushalte von Grünsfeld und Lauda-Königshofen, die sich in dem Zweckverband zusammengeschlossen haben, würden entlastet.

Für das laufende Haushaltsjahr rechnet Haberkorn nur noch mit einem Zuschuss von 50 000 Euro für die Stadt Grünsfeld und 70 000 Euro für die Stadt Lauda-Königshofen. Das liege auch an den positiven Zahlen, die in den letzten Jahren fast dazugehörten, meinte der Vorsitzende des Zweckverbandes und Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert. Als vor 28 Jahren der I-PoT entstand, sei er in Nordbaden noch einzigartig gewesen. Eine Zusammenarbeit von zwei Kommunen in einem Gewerbegebiet, das sei Neuland gewesen und zum Vorbild für weitere Zusammenschlüsse auf kommunaler Ebene geworden, weiß Markert, der sich im turnusmäßigen Wechsel den Verbandsvorsitz mit seinem Lauda-Königshöfer Amtskollegen Dr. Lukas Braun teilt.

Die Verbandsversammlung fand im großen Ratssaal im Rathaus in Lauda statt, im kommenden Jahr ist sie wieder in Grünsfeld. Markert lobte die „hervorragende Zusammenarbeit mit Lauda-Königshofen“, die auch beim Regionalverband wahrgenommen werde. Dieser habe ein großes Mitspracherecht bei der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes in Richtung A 81. Aktuell liefen die Auslegungen des Flächennutzungsplanes, informierte Markert. Wahrscheinlich im Juni werde die erste Auslegungsrunde im Grünsfelder Gemeinderat behandelt und dann komme man hoffentlich schnell voran. Denn das aktuelle Gewerbegebiet sei praktisch ausverkauft. Die noch freien Grundstücke seien Erweiterungsflächen bestehender Firmen und nicht am freien Markt verfügbar.

25 Hektar geplant

Derzeit plane man auf einer Fläche von 25 zusätzlichen Hektar, wobei fünf für Ausgleichsflächen und den Wegebau vorgesehen seien. Es gebe schon erste Bewerber, obwohl noch keine Grundstücke durch den Zweckverband gekauft worden seien. Man suche noch händeringend Tauschflächen für die Landwirte, deren Grund und Boden in Zukunft Gewerbegebiet sein solle. Aber man befinde sich auf einem guten Weg, so Markert.

Sehr positiv fiel auch der Jahresabschluss 2021 aus. Verbandsrechner Günter Haberkorn führte aus, dass hohe Überschüsse erwirtschaftet worden seien, die an die Kommunen als Gewerbesteuer zurückflössen. Das habe aber auch daran gelegen, dass einzelne Maßnahmen, wie der Grundstückskauf für die Erweiterung, nicht getätigt worden seien. Das solle in diesem Jahr anders werden, man plane aber trotzdem mit einem Gewinn, denn 2021 sei das Basiskapital von 240 000 Euro im Vorjahr auf 490 000 Euro gesteigert worden. Gleichzeitig gab es ein „Rekordsteueraufkommen“ von 2,3 Millionen Euro, trotz der Coronakrise, die man im I-PoT allerdings überhaupt nicht merkte, so Bürgermeister Markert.

Auch bei der anderen Beteiligung des Zweckverbandes an der i-Park Tauberfranken GmbH sehe es sehr gut aus, wie Geschäftsführer Armin Kordmann vortrug. Die Bilanzsumme sei 2020 gegenüber 2019 nochmals um gut 475 000 Euro gesteigert worden.

Und für die kommenden Jahre sieht Kordmann noch mehr Zuwachs in der Bilanz. Dies liege allerdings hauptsächlich an einem verkauften Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Lauda, welche der Stammsitz des i-Park Tauberfranken ist. 2022 müsse zusätzlich eine weitere Investition von 200 000 Euro getätigt werden, um ein Gebäude umzubauen, aber diese Summe könne aus dem „Cash genommen werden“, wie Kordmann betonte. mae