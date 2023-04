Gewaltfreiheit muss das Ziel sein

Lauda-Königshofen. Ein großes Friedensprojekt präsentierten am Mittwochabend Schülerinnen und Schüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) in der Schulaula und im Sportstadion in Lauda. Unter dem Motto „Frieden schaffen, ohne Waffen – wir wollen zusammen ein Zeichen setzen“ beteiligen sich die Jugendlichen der beiden Religionskurse ihrer Jahrgangsstufe mit mehreren Beiträgen unter Betreuung der beiden Lehrkräfte Sarah Höger und Andreas German am landesweiten Wettbewerb um den Ulli-Thiel-Friedenspreis in Baden-Württemberg.

Ab dem frühen Abend präsentierten Kleingruppen ihre einzelnen und insgesamt rund zehn Friedensprojekte bei einer Ausstellung in der MSG-Aula. Dazu zählten beispielsweise Präsentationen eines Animationsfilms mit Legofiguren oder Videobotschaften zum Thema „Frieden“ von prominenten Akteuren wie etwa Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Ein Friedens-Workshop dokumentierte auf einer Schautafel die Chronologie des Ukraine-Konflikts und Kriegs. Ein Kunstwerk mit dem Titel „A World Without War“ symbolisierte den Weltfrieden durch Friedenstauben als positive Zeichen für Hoffnung, Liebe und Versöhnung. Ein anderes Kunstwerk war ein aus Moos gefertigtes Friedensbild. „Frieden ist, wenn alle Menschen sich gegenseitig so respektieren, wie sie sind, sowie - egal welcher Religion, welches Geschlechts und welcher Herkunft - zusammenleben können, ohne sich zu bekriegen oder zu beleidigen“, lauteten Botschaften auf die Frage „Was zeichnet Frieden aus?“.

„Keine anderen Menschen oder Kulturen beleidigen“ sowie „Streit gewaltfrei lösen und sich für andere Menschen einsetzen“ wurden als Exempel genannt, was jeder für Frieden beitragen könne. Den Lebensalltag beeinflussende Folgen durch Krieg seien beispielsweise Zerstörungen von Handelsbeziehungen, Inflation und Energiekrisen sowie eine bedrückte Stimmung und Unsicherheit bei den Menschen.

Großes Peace-Zeichen

Begleitend wurden Kuchen und Getränke angeboten. Der Erlös und freiwillige Spenden kommen einem Friedensprojekt oder einer Initiative zur Unterstützung von Ukraine-Kriegsflüchtlingen zugute.

Höhepunkt war eine Aktion im Sportstadion Lauda, bei der insgesamt weit über 120 Teilnehmende von jung bis alt, darunter einige Familien mit Kindern, auf der Rasenfläche mit Kerzenlichtern in der Hand ein großes „Peace-Zeichen“ bildeten. Dazu hatten die drei Organisatorinnen Aurelia Böhner, Lilly Hiller und Miriam Kozcy in Gläsern eine Vielzahl an Teelichtern vorbereitet, die nach Verteilen gemeinsam angezündet wurden und das Friedenssymbol erleuchteten.

Etliche Besucherinnen und Besucher hatten eigene Lichter in Gläsern oder Kerzen mitgebracht. So auch Pfarrerin Marie-Louise Scheuble, die eine prächtige Osterkerze mit einem Friedenstaubenmotiv entzündete. „Nur wenn ich mit mir in Frieden lebe, kann ich auch mit Mitmenschen in Frieden leben“, unterstrich sie in einer Ansprache.

„Wenn wir Frieden ohne Waffen schaffen wollen, reicht es nicht, ein Zeichen für unseren guten Willen zu setzen. Ein Knackpunkt ist, dass wir anfangen, an uns selbst zu arbeiten, unsere Wahrnehmung, unser Denken und unsere Kommunikation zu verändern“, zeigte sich der katholische Seelsorgepfarrer Ralph Walterspacher überzeugt. „Dies ist ein langer Weg, den es überall dort anzupacken gilt, wo und das Leben hinführt“.

„Das Thema Frieden ist sehr vielschichtig. Auch Worte oder Mobbing können eine Waffe sein“, gab der Bürgermeisterstellvertreter und ehemalige MSG-Lehrer Hubert Segeritz in einem Grußwort zu bedenken. „Der Friede mit sich, in der Gemeinschaft und zwischen den Völkern gehören zusammen“, zitierte er eine indianische Weisheit. Friede beginne bereits in der Kindheit und in der Schule. „Manchmal geht es nicht ohne Waffen wie etwa bei der Polizei, wenn jemand um sich schießt. Daher ist dies ein sehr diffiziles Thema, bei dem man aufpassen muss, dass aus Verteidigung nicht Aggression wird“, meinte Segeritz.

Junge Menschen erreichen

Musikalisch gestaltet wurde die Aktion durch einen Projektchor unter Leitung von Claudia Heidrich zum Beispiel bei dem gemeinsam mit den Besuchern gesungenen Friedenslied „Komm’, wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg.

„Wir möchten mit unserer Aktion möglichst viele Menschen jeglichen Alters erreichen. Mit dem Friedenszeichen möchten wir eine Vision zeigen, dass wir gemeinsam für den Frieden zusammenstehen müssen“, erläuterten Aurelia Böhner, Lilly Hiller und Miriam Kozcy ihre Grundidee sowie Ziele. Ergänzend zeigten die Jugendlichen sowohl in der MSG-Aula als auch im gegenüberliegenden Sportstadion Abschnitte eines „Friedensteppichs“.

Der „Friedensteppich“ war ein Projekt des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen im Jahr 2020 anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums „Ende Zweiter Weltkrieg“ und des 30-Jahr-Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung.

Bei dieser außergewöhnlichen und ambitionierten Aktion gestalteten engagierte Bürger sowie verschiedene Initiativen und Einrichtungen aus Lauda-Königshofen und der Region oder aus der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger einzelne Elemente zum Thema „Frieden“, die dann am „Tag der Deutschen Einheit“ feierlich zu einem großen gesamten Friedensteppich zusammengefügt präsentiert wurden (wir berichteten).

Der Ulli-Thiel-Friedenspreis, für den die Arbeiten des MSG-Friedensprojektes eingereicht werden, richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler und wird seit 2019/2020 jährlich neu ausgeschrieben. Auslobende Initiativen sind der Verein „pax an!“, die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen - Landesverband Baden-Württemberg, Pax Christi Baden-Württemberg und die Evangelische Landeskirche in Baden.