Gesundes Streuobst zum Mitnehmen

Lauda-Königshofen. Wer hat eigene Streuobstbäume und möchte sein Obst anderen Bürgern zur Verfügung stellen? – Ab sofort sind am Empfang des Rathauses Lauda gelbe Flatterbänder erhältlich, mit denen man seine Bäume kennzeichnen kann.

„Pflück mich!“

Mit der Fortsetzung der beliebten Aktion „Pflück mich!“, die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Stadtgebiet durchgeführt wird, möchte die Stadt Lauda-Königshofen den Wert von gesundem Streuobst betonen und dazu einladen, sich näher mit dessen vielfältigen Möglichkeiten zur weiteren Verarbeitung zu befassen. Daher sind im Rathaus Lauda (Empfang) gelbe Flatterbänder kostenlos erhältlich. Gerne dürfen Eigentümer einer Obstwiese dieses Band an eigenen Bäumen anbringen und damit die Aktion unterstützen. Eine Schleife zeigt dann an, dass man das Obst kostenlos ernten kann.

Mit der Aktion möchte die Stadtverwaltung auch betonen, dass es sich lohnt, die heimischen Streuobstwiesen zu bewahren und zu schützen. Die Stadt beteiligt sich wie bereits in den Vorjahren ebenfalls an der Aktion und stellt Streuobst entlang des Radwegs „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ zur Verfügung. Gerne darf man sich an den mit einem gelben Band gekennzeichneten Bäumen bedienen.

Die Standorte sind wie folgt:

Unterbalbach: Verlängerung Beethovenstraße, direkt an der Infotafel

Königshofen: Verlängerung Eisenbahnstraße in Richtung Lauda. stv