Unterbalbach. Gestohlene Fahrräder sind am Sonntag unbeschädigt wieder aufgetaucht. Unbekannte hatten die Räder in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Wagnerstraße und der Beethovenstraße aus Höfen und Garagen entwendet. Bereits einen Tag später wurden die Fahrräder am Ortsrand von Unterbalbach gefunden. Für ein Fahrrad der Marke "Trek" wird derzeit noch der Besitzer gesucht.

