Geschwindigkeitsmessanlage in Lauda-Königshofen geklaut

Lauda-Königshofen. Unbekannte stahlen am vergangenen Wochenende eine mobile Geschwindigkeitsanzeige in Lauda-Königshofen. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag an der Anlage zu schaffen und hinterließen nur den Metallpfosten, an dem die Anzeige angebracht war. Hierdurch entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1