Geschichte des Kalkwerks beleuchtet

Oberlauda. In einer von Mitgliedern und Gästen gut besuchten Versammlung des Heimat- und Kulturvereins Oberlauda im ehemaligen Gasthaus „Zur Linde“, heute der Sitz der „Ländlichen Heimvolkshochschule“, referierte Vorsitzender Frithjof Spänkuch über zwei interessante Themen aus der jüngeren und älteren Oberlaudaer Geschichte. Zum einen gab er einen historischen Einblick in den Betrieb des ehemaligen Kalkwerks Birgmann am Ortsende Richtung Heckfeld. Der zweite Teil war dem Tod eines Jagdpächters 1865 am Hohlenberg gewidmet.

Vorläufer des Kalkwerks Josef Birgmann war der Abbau von Schotter und Grobgestein durch die Familie Schleyer. Im Gewerbeverzeichnis von Oberlauda lautet eine Eintragung vom 15. März 1927 auf den Namen Schleyer und Birgmann. Schon wenige Monate später war Birgmann alleiniger Inhaber. Er kam aus Bayern, war gelernter Schlosser und Schmied. Ab 1952 kam der Handel mit Baustoffen dazu. Im Laufe der Jahre vergrößerte er den Betrieb flächenmäßig durch Grundstückskäufe. Die Gebäude wurden erweitert und die Anlagen umfangreicher. Die Kalkproduktion wurde 1960 eingestellt, weil die Kalkvorkommen zur Neige gingen.

Die Produktionsbedingungen waren damals für den Chef und drei bis vier Beschäftigte sehr. Nach der Sprengung wurde das Gestein in Kipploren gefüllt und zu den Öfen transportiert, größere Felsbrocken mussten von Hand kleingeschlagen werden. Eine kleine Lorenbahn erleichterte den Transport. Die Öfen wurden abwechselnd mit einer Schicht Koks und einer Schicht Kalkgestein gefüllt. Sie waren im Dauerbetrieb. Die Öfen mussten oft nachgefüllt und die Schlacke entfernt werden. Der gebrannte Kalk wurde im Becken mit Wasser abgelöscht und anschließend in der Mühle zu Feinkalk zermahlen. Die Mühle war ein sich drehender Zylinder mit Stahlkugeln, diese zerschlugen die Kalkbrocken nach und nach: Das Ergebnis war staubförmiger Feinkalk. Der Kalk wurde in Säcke verpackt und ausgeliefert, erklärte der Referent.

Der zweite Teil des Abends bezog sich auf den Fall Weigand. Der hat sich laut Untersuchungsprotokollen so zugetragen: Am 27. September 1865 befand sich Michael Weigand als Jagdpächter auf seinem Ansitz am Hohlenberg. Um 4 Uhr morgens hatte er sein Haus verlassen. Anschließend ging er zu seinem Acker im Gewann Reuterspfad nahe der Gemarkungsgrenze. Gegen 6 Uhr wurde er dort tot aufgefunden. Er hatte aus der Nähe einen Schrotschuss in die linke Brustseite erhalten, der tödlich war. Der Verdacht fiel rasch auf Johann Schmitt aus Oberlauda. Auch er befand sich an diesem Morgen in der Nähe des Hohlenbergs. Bewaffnet war er mit einer doppelläufigen Schrotflinte und machte sich gegen 6 Uhr auf den Heimweg. Flinte, Jagdtasche und Jacke legte er in ein Erlengebüsch, ging zuerst in seinen Garten und kehrte hemdsärmelig in den Ort zurück.

Eine Frau beobachtete, wie er seine Utensilien in das Gebüsch legte, und machte Meldung. Der Beschuldigte wurde am nächsten Tag von der Gendarmerie aus Tauberbischofsheim verhaftet. Die Untersuchungsbehörde forderte von der Gemeinde Oberlauda ein Leumundszeugnis an. Schmitt wird als ruhiger, besonnener Mann mit guten Vermögensverhältnissen, unbescholten als Bürger und Gemeinderat beschrieben. Während der Untersuchung wurde viele Zeugen gehört, die Ehefrau des Getöteten Anna-Eva Weigand wurde auch befragt. Sie war mit dem Bruder ihres Mannes nach Mosbach gelaufen und machte dort ihre Aussage. Die Voruntersuchung deutete auf eine Täterschaft von Schmitt hin. Der Prozess fand vor dem Schwurgericht Mannheim statt. Johann Schmitt wurde wegen Totschlags zu einer Zuchthausstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Noch heute erinnert ein Gedenkstein am Wegrand an das Ereignis. hkv