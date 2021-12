Geschenke verpackt

Lauda-Königshofen. Durch die Flutkatastrohe im Juli, die vor allem den Westen Deutschlands getroffen hat, können einige Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene Weihnachten nicht wie gewohnt feiern. Deshalb hat Lukas Dürr, gelernter Ofenbauer und wohnhaft in Gerlachsheim, die Aktion „Weihnachten für alle“ ins Leben gerufen. Unter diesem Motto wurden Weihnachtsgeschenke gesammelt, die direkt ins Ahrtal gebracht und persönlich verteilt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das MSG hat sich als Schulgemeinschaft an dieser Aktion beteiligt. Jeder durfte ein Geschenk besorgen, verpacken und mit einem persönlichen Gruß versehen. Die Präsente wurden über eine gute Woche lang im Lehrerzimmer gesammelt und schließlich an Lukas Dürr übergeben. Zusammen mit ein paar Freunden hat er die Geschenke persönlich in kleinere Dörfer des Ahrtals gefahren und überreicht. Sogar eine Grundschule wurde von der kleinen Gruppe „beliefert“. Insgesamt kamen etwa 1000 Geschenke zusammen, ein beachtlicher Teil des MSG.

Der Wiederaufbau ist noch lange nicht beendet, aber den Menschen wurde mit den Geschenken wenigstens eine kleine Freude bereitet.