Die Baustelle am Ortsausgang an der Würzburger Straße geht in den nächsten Abschnitt. Derzeit entsteht die zusätzliche Einfahrt in das Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ für die Bodenaufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau. Das Land erneuert gleichzeitig im Bereich der neuen Abbiegespur die Fahrbahndecke. Für Anwohner und Autofahrer heißt das, bis voraussichtlich 20. August kann die L 511 Richtung

...