Genussvoll das Wissen erweitert

Beckstein. Erstmals boten die Becksteiner Winzer auch im Frühling eine Weinbergwanderung nebst genussvollen Verkostungen. Dass das Veranstaltungsformat herbstlicher Weinbergwandungen der Winzer jeweils im Oktober seit Jahren immer größere Beliebtheit verzeichnet, zeigten nicht nur die gestiegenen Anmeldezahlen, sondern ebenso die breitgefächerte Teilnehmerstruktur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deswegen entstand die Idee, erstmals eine zusätzliche Weinbergwanderung auch zur Frühlingszeit anzubieten. Bei der Premiere hieß Michael Spies, Weinexperte der Becksteiner Winzer, neben zahlreichen Teilnehmern einige Ehrengäste willkommen, darunter die Unterschüpfer Weinkönigin Anna Lena Graf und die Taubertäler Weinprinzessin Mareike Fries aus Tauberrettersheim sowie MdL Dr. Wolfgang Reinhart. „1813 war das Taubertal mit rund 10 000 Hektar Rebenfläche das größte Weinbaugebiet in Deutschland“, hob Reinhart hervor.

Start war im Hof der Becksteiner Weinwelt, wo zur Begrüßung durch Michael Spies wahlweise 2020er Sekt Schwarzriesling Rosé aus Flaschengärung oder alkoholfreier Prosecco kredenzt wurden.

Mehr zum Thema „Weinsüden Hotel“ Qualitätssiegel fürs „Laurentius“ Mehr erfahren

Rund 2,5 Millionen Liter von insgesamt neun Weiß- und fünf Rotweinrebsorten werden im dortigen Betriebskomplex gekeltert, ausgebaut sowie in etwa drei Millionen Flaschen abgefüllt und auf verschiedenen Kanälen vermarktet, berichtete Spies, der zugleich die gesamte Weinbergführung leitete und alle Verkostungen moderierte. Unterwegs erfuhren die Gäste Wissenswertes rund um das Thema Wein in der Region Tauberfranken und in Beckstein, über das Terroir und den Weinanbau auf den hiesigen Muschelkalkböden, über Frost- und Rebenschutz sowie speziell über die Becksteiner Winzer. Momentan seien die Winzer die einzige Weinbaugenossenschaft, die vom international renommierten Weinführer Gault & Millau mit drei Trauben ausgezeichnet sind.

Diese verzeichne aktuell etwa 30 Mitarbeiter und circa 250 Mitglieder, die rund 275 Hektar Rebfläche bewirtschaften, informierte Spies. Heute umfasse die Genossenschaft 21 Ortschaften im Taubertal und dessen Seitentäler.

Ebenfalls zähle Pflege und Erhalt der typischen Kulturlandschaft zu den Aufgaben der Becksteiner Winzer sowie deren Genossenschaftsmitgliedern.

Darüber hinaus werde bei den Betriebsabläufen recht umfassend auf Energieeffizienz sowie umweltschonende Produktions- und Bewirtschaftungsweisen geachtet. „Die qualitativ besten Weine entstammen in der Regel aus Rebflächen, die ein gewisses Alter haben, zumeist etwa 25- bis 30-jährig“, erklärte Spies

Die Wanderrundtour führte auf vier Kilometer unter anderem über den Nonnenberg und zum Geisberg, wo die Gäste einen wunderbaren Ausblick auf den Weinort Beckstein sowie über das Taubertal genossen.

An den drei Unterwegs-Stationen in den Reben gab es umrahmt mit jeweils einem passenden Weinspruch Winzer Gewürztraminer trocken 2022, Chardonnay („So schmeckt typisch Tauberfranken“) Kilian trocken Jahrgang 2021 und 2022er Kilian Bacchus feinherb zu verkosten. Müller-Thurgau „Freihand“ trocken 2022 und Rotwein-Cuvée „Spektakulär“ wurden zum Abschluss beim Steinkreuz auf dem Geisberg korrespondierend zu einem Winzervesper ebenfalls bei geradezu idealem Frühlingswetter im Freien serviert.