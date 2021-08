Gemeinsame Ausstellung lockte Interessierte

Oberbalbach. Ein erlebnisreiches Kindergartenjahr für die Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung im katholischen Kindergarten Oberbalbach geht zu Ende und eigentlich hätte man das Jahr mit einem traditionellen Sommerfest gemeinsam ausklingen lassen. Dieses „eigentlich“ hat sich schon seit vielen Monaten ins gängige Vokabular im Kindergartenalltag gedrängt, gefolgt von einem „aber“.

In einer Zeit, in der Möglichkeiten schwinden, Vertrautes und Gewohntes zunächst ersatzlos wegbricht, wollte das Team der beiden Kindergartengruppen neue Wege gehen. Und so suchten die Mitarbeiterinnen des katholischen Kindergartens und des Schulkindergartens Villa Fröhlich nach einem Angebot für Eltern und Kinder, welches einerseits Einblicke in ein bewegtes und – trotz aller Einschränkungen – fröhliches Kindergartenjahr geben sollte, andererseits aber auch die derzeit geltenden schützenden Regelungen im Blick haben sollte. Im Nu war die Idee einer Ausstellung gewachsen. Die Besucherzahlen ließen sich je nach Bestimmungen anpassen, ein Hygienekonzept war schnell erarbeitet und der Kindergarten konnte seine Türen einmal wieder für die Eltern öffnen. Manche von ihnen hatten das Gebäude bislang kaum von innen gesehen.

Das Konzept ging auf: zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder nutzten die Gelegenheit, sich von ihrem Kindergartenkind durch die Räumlichkeiten führen zu lassen. Für eine halbe Stunde gehörte der Kindergarten ganz ihnen. Stolz berichteten die Kinder von den vielfältigen Aktivitäten, die das Kindergartenjahr mit dem Jahresthema „Fit durchs ganze Jahr“ mit sich brachte. Und für sonstige Fragen standen auch Mitarbeiterinnen den Eltern zur Verfügung.

Den Auftakt der Themenreihe bildete das Thema „Ich bin Ich“. Die Kinder hatten in dieser Zeit u.a. die Möglichkeit, vielfältige Körpererfahrungen zu sammeln. Auch die vielseitigen Bewegungsmöglichkeiten im reizarmen Raum, die nicht nur die Kinder mit körperlichem und motorischem Förderbedarf mit Freude nutzen, wurden mit Interesse und Staunen aufgenommen oder ausprobiert.

Interessantes bot auch die Ausstellung zum Themenbaustein „Ernährung“. Beeindruckt waren die Besucher auch von den ideenreichen Kunstwerken, die die Kinder in Gemeinschaftsarbeit zum Thema „Nachhaltigkeit“ aus Verpackungsmüll gestaltet haben.

Auch die Sicherheit im Straßenverkehr nahm bei der Themenreihe einen wichtigen Platz ein. Ganz besonders stolz waren die frischgebackenen Inhaber auf ihre Fahrzeugführerscheine, die sie bei dieser Gelegenheit präsentieren durften. Anhand vieler Fotodokumente und Ausstellungsstücke waren zudem Vorschulangebote oder ein Wildparkausflug dargestellt, so dass sich viele Anlässe zu anregenden Gesprächen ergaben.

Der Schulkindergarten Villa Fröhlich und der katholische Kindergarten führen seit September 2018 eine Intensivkooperation unter einem Dach. Die gemeinsame Betreuung und Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung in Verbindung mit einer umfassenden Bewegungsförderung sind das inklusive Konzept der Gruppe.