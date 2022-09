Gemeinsam viel angepackt

Unterbalbach. Zu einer Fraktionssitzung mit Besichtigungen vor Ort kamen die Mitglieder der CDU-Fraktion im Gemeinderat in Unterbalbach zusammen. Treffpunkt für den Rundgang war am jüdischen Friedhof. Mit Ortsvorsteher Jürgen Segeritz, Nachfolger von Andreas Buchmann, sowie dem Stadtrat Werner Faul blickte man auf erfolgreiche Maßnahmen der vergangenen Jahre zurück. Beispielhaft nannte Segeritz etwa die Sanierung der St.-Markus-Straße, die Sanierung der Kirche sowie die Baugebietserweiterungen. Hier sei man „weiter dran“, aber der Ankauf von privaten Grundstücken liefe schleppend, da viele Eigentümer hohe Preisvorstellungen hätten oder nicht veräußern wollen. Als „gelungen“ bezeichnete Segeritz auch die Verbesserungen im Bereich des Kindergartens oder auch im Bereich des Sportgeländes.

„Es wurde investiert, und wir sind froh und dankbar, dass wir gemeinsam viel anpacken konnten“, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess in Richtung Segeritz. Hess brachte auch zum Ausdruck, dass Buchmann als Vorgänger eine tolle Arbeit geleistet und man als Fraktion mit ihm immer gerne zusammengearbeitet habe. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wolle man aber auch mit Jürgen Segeritz fortsetzen.

Die Mauer am Judenfriedhof in Unterbalbach wurde im Bereich der Oberbalbacher Straße in der Vergangenheit immer wieder Stück für Stück saniert. An vielen Stellen drohe diese einzustürzen. Seit zwei Jahren stocke die weitere Sanierung, wohl auch weil Geld beim Regierungspräsidium nur begrenzt für die Kulturdenkmäler vorhanden sei. Eine weitere „Engstelle“ an der Oberbalbacher Straße sei die Straßenquerung auf dem Weg Kirche und Schule. Hier fordere der Ortschaftsrat schon lange „Tempo 30“. „Vermutlich muss erst was passieren, und dann ist es vielleicht zu spät“, so Hess mit Appell an das Verkehrsamt. Hier sollte man unbürokratisch Abhilfe schaffen.

Daneben besprach die Fraktion zahlreiche aktuelle Themen mit Blick auf die Gemeinderatssitzung am 26. September.