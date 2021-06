Gemeindeteams sollen gestärkt werden

Lauda-Königshofen. Unter der Überschrift „… hab ich meine Beförderung verpasst?“ wurden erstmalig die Leiterinnen und Leiter der Gemeindeteams der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen zu einem Treffen eingeladen.

Seit dem Jahr 2015 gibt es neben dem gemeinsamen Pfarrgemeinderat diese lokalen Gemeindeteams mit dem Ziel, das kirchliche Leben vor Ort zu fördern, heißt es in der Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit.

Vielfältige Aufgaben

In diesen ersten sechs Jahren wurden viele anstehende Aufgaben in bewährter Weise oder mit ganz neuem Schwung koordiniert und bewältigt. „Besonders deutlich wurde das kürzlich bei den vielen verschiedenen Angeboten rund um den Heiligabend, aber auch in der Organisation der Hygiene-Maßnahmen für die Gottesdienste. Wir haben gesehen, dass wir viele motivierte und kreative Menschen in unseren Gemeindeteams haben“, fasste Gemeindereferentin Patricia Merkel nach einem gemeinsamen Rückblick zusammen.

Leitung im besten Sinn

„Es zeigte sich allerdings, dass der ursprüngliche Titel Gemeindeteamsprecher oder -sprecherin nicht ganz das ausdrückt, was die Menschen vor Ort in den Pfarrgemeinden wirklich tun, denn es geht hier um Leitung im besten Sinne.“

Pfarrer Stefan Märkl ergänzte dazu, dass die Gemeindeteams in Zukunft wohl eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Mit dem diözesanen Projekt Kirchenentwicklung 2030 werden vier der jetzigen Seelsorgeeinheiten zu einer neuen größeren Kirchengemeinde zusammengefasst, die ab 2025 die Grenzen des Altdekanates Lauda haben wird, von Wittighausen bis Krautheim.

Nähe zu den Menschen

„Die Impulse der Pfarrgemeinderatsklausur 2019 aufgreifend möchten wir daher noch mehr auf die Arbeit der Gemeindeteams schauen und gemeinsam erarbeiten, wie die Nähe zu den Menschen, die Traditionen der örtlichen Gemeinden und auch das Leben im christlichen Glauben vor Ort möglich und lebendig bleibt“, lautete das Schlusswort, bevor sich alle noch eine kühle Erfrischung im Pfarrhof gönnten. se

