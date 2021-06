Gemeinderat billigt Lärmaktionsplan

Lauda-Königshofen. Der Schlussbericht für die Stufe 3 sieht einige Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen vor. Darunter ist der Einsatz von Flüsterasphalt und von Temporeduzierungen. Bei der Sitzung des Gemeinderats wurde darüber diskutiert, allerdings hat die Stadt keinen Einfluss auf die Umsetzung. Die Inhalte der Planung werden nun an die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württember weitergegeben, die sie zur Behandlung an die EU witerleiten kann. Was am Schluss wirklich realisiert wird, bleibt abzuwarten.

