Gemeinderäte greifen zu Pinsel und Farbe

Lauda. Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zum Lauda-Königshöfer Stadtrat geh’n. Dessen Mitglieder schwingen fleißig Farbrolle und Pinsel und richten den Pavillon des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) schräg gegenüber dem Bahnhof her. Der gute Bauzustand des fest gemauerten Unterstands mit seinen runden Bullaugenfenstern und dem zeltförmigen Holzdach sei es wert, dass man sich seiner annehme, berichtet Stadträtin Annette Vogel. Als Initiatorin trägt sie nicht nur Farbeimer, sondern auch die Verantwortung für dieses Projekt.

Die ehemals roten Ziegelsteine werden „geziert“ von allerlei Farbschmierereien in ebenso vielfältigen Farben. „Es sieht unmöglich aus“, beklagt die Stadträtin das ungepflegte Aussehen und hofft, dass nach der Renovierung die Hemmschwelle zu erneuten Schmierereien steige.

„Die Helferliste war sofort voll“, erinnert sie sich, als sie diese im Stadtrat eingebracht habe. So farbig die Graffitis, so farbig sind auch die Beteiligten. Über alle Fraktionen hinweg seien die Kommunalvertreter jeglicher Couleur dabei. Nun werde in drei Arbeitseinsätzen gestrichen. Begonnen werde mit der Grundierung, bevor in zwei weiteren der erste und der zweite Anstrich erfolge. Die Sitzbänke im Innern wurden vom Bauhof, der wertvolle Vorarbeit wie das Abstrahlen geleistet habe, abmontiert und werden ebenfalls gestrichen.

Der ZOB stelle für Reisende mit seiner unmittelbaren Nähe zum Bahnhof keinen einladenden Hingucker dar, merkt Hubert Segeritz an, der zusammen mit Fabian Bayer, Gerd Holler, dem ehemaligen Ratsmitglied Michael Geier und natürlich Annette Vogel die Vorhut zum „gemischten Streichen“ bilden. Die Arbeitsgruppen sind fraktionsübergreifend besetzt, berichten die Fünf lachend.

Wichtig sei allen, nicht nur Sitzungspräsenz zu zeigen, für oder gegen etwas zu stimmen, sondern mit dieser Aktion auch nach außen zu gehen, selbst Hand anzulegen und den Bürgern zu signalisieren, dass man mit Engagement etwas bewegen könne. Und da bis zum nächsten Arbeitseinsatz alles gut grundiert sein muss, bedeutet dies für die Maler auf Zeit: Tauchet ein, tauchet ein, der Maler streicht die Wände fein.