Gelungener Auftakt

Beckstein. Einen gelungenen Auftakt in die Tennis-Medenrunde feierten die Aktiven des TC Beckstein.

Besonders erfolgreich präsentierte sich die Herren 1 in Spielvereinigung mit dem SV Königshofen. Nach dem Aufstieg in die 1. Bezirksklasse errang die Mannschaft in der Begegnung beim TC Tauberbischofsheim einen hohen Sieg mit 8:1.

In der zweiten Begegnung gegen die TSG TC Schlierstadt/TC Götzingen fiel das Ergebnis noch höher aus. 9:0 hieß es am Ende im Heimspiel mit der gleichen Besetzung.

Weniger gut machte es die 4er-Mannschaft Herren 2. Sie verpasste ein mögliches Unentschieden nach knapper Niederlage von Uli Spänkuch. Nur Markus Zegowitz rief eine gute Leistung ab, zwei weitere Punkte gingen an die Gäste vom TC Hardheim.

Im Doppel gelang noch ein Punkt durch Zegowitz/Jan Vierneisel zum 2:4-Endstand.

Die Damen der TSG TC Beckstein/TC Grünsfeld reisten mit von vorn herein geringen Chancen nach Sulzbach. Nur fünf Spielerinnen waren aufgeboten. Aber nur Corinna Fischer auf Position eins und Desiree Neunzig auf drei punkteten. Die beiden erledigten auch im Doppel ihre Aufgabe, doch mehr als ein 3:6-Gesamtergebnis war nicht drin.

Im Heimspiel gegen den TSV Rosenberg wurde dann eine komplette Mannschaft aufgeboten. Corinna Fischer und Luisa Brückmann verloren knapp im Match-Tiebreak, die Partien dahinter waren leichte Beute für Nadine Fleischer, Stina Neuenfeldt, Desiree Neunzig und Caroline Stefan. Drei Punkte aus der Doppelrunde bescherten ein 7:2.

Mit dem Ziel Klassenerhalt will sich der Mannschaft der Herren 60 ein weiteres Jahr in der Oberliga bewähren und reiste zum TC Spöck. Im Spitzenspiel erkämpfte Heinrich Döring den Matchpunkt, während Thomas Rist knapp verlor. Danach gingen weiter Punkte an die Becksteiner (Armin Schäffner, Klaus März und H. J. Heisler. Nach der Niederlage von Karlheinz Zegowitz mussten die Doppel entscheiden. Es kam nochmals Spannung auf. Döring/Rist vergaben knapp, aber endlich beruhigten Schäffner/Reinhard Vollmer mit dem fünften Matchpunkt. März/Hermann Heisler erhöhten sogar noch auf 6:3 .

Einen ähnlichen Spielverlauf mit einer 4:2-Führung in den Einzelpartien entwickelte sich im Heimspiel gegen den TC Schriesheim. Es spielten Heinrich Döring (Sieg), Thomas Rist (Niederlage), Armin Schäffner (Sieg), Klaus März (Sieg), Hermann Heisler (Sieg) und Hans-Jürgen Heisler (Niederlage). Das Doppel Döring/Rist erkämpfte den erlösenden Punkt. Schäffner/Vollmer mussten eine Niederlagen hinnehmen, März/Hermann Heisler erhöhten auf 6:3. kaze