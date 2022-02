Gelder für die Netzwerkstruktur

Lauda-Königshofen. „Die Schulen haben einen großen Sprung in die Zukunft gemacht“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit Blick auf die Digitalisierung. Er wünscht sich nun eine Verstetigung der Mittel. Denn die angeschafften Geräte brauchen auch Software.

Im Rahmen des Digitalpakts wurden ab 2019 an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und Geräte beschafft, wie Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister bei der Gemeinderatssitzung mitteilte. Insgesamt standen rund 880 000 Euro zur Verfügung. Die Hälfte des Betrags ging an die Schulen, entsprechend der Schülerzahlen. Zudem gab es ein Sofortausstattungsprogramm im ersten Lockdown sowie ein Corona-Budget für Leihgeräte für Lehrkräfte. Von den beantragten Mitteln sind noch 74 000 Euro übrig. Die will die Stadt nicht verfallen lassen. Geplant ist, dieses Geld für Maßnahmen zur Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur an den weiterführenden Schulen einzusetzen.

Jochen Groß (SPD/FB), Gemeinderat und Leiter der Josef-Schmitt-Realschule, freute sich über den „warmen Geldregen“, der den Schulen viel gebracht habe. Er dankte im Namen aller Schulleiter den Beteiligten, ganz besonders Sachbearbeiter Martin Bethäuser, der „die Töpfe gut und sinnvoll genutzt“ habe. dib

