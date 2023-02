Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch

Königshofen. Zum Auftakt des traditionellen Geldeutelwaschens am Aschermittwoch zogen die „Schnocken“ mit Mädchen und Jungen vom Kindergarten und weiteren Beteiligten vom Gesellenhaus zum Platz vor dem historischen „Goode“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort präsentierte die Vorsitzende Julia Kleinheinz im Namen ihrer Vorstandskolleginnen Rosemarie Pechtl und Anna-Lena Muthig einen Rückblick auf die Kampagne, die am 11.11. im Vereinsheim der „Schnocken“ ihren Auftakt hatte. Bei der Inthronisation am Rathausplatz wurde dem „Schulzen“ sein Zepter aus der Hand genommen, so dass das Prinzenpaar Tina I. und Dennis I. das Regiment über das „Künschhöufer Land“ übernommen habe.

„Zum Beispiel durften die ,Schnocken’ den Umzug in Igersheim begleiten, und ihre Aufgabe war es, gute Laune zu verbreiten. Auch der Turmbergteufel und die Tauberhexen waren dieses Jahr wieder dabei bei unserer Künschöufer Narretei, um die Massen zu verzaubern“, so Kleinheinz. „Ab heut tut die Regentschaft der Bürgermeister übernehmen, und auch wir ,Schnocken’ samt dem Prinzenpaar müssen uns wieder wie normale Bürger benehmen, aber nach den vielen närrischen Tagen sind wir doch ziemlich platt“, betonte die Sitzungspräsidentin. In ihrem Bericht resümierte sie über eine erneut sehr erfolgreiche Narrenkampagne der „Schnocken“, die nicht ganz ohne Wehmut ihr jetziges Ende habe.

Mehr zum Thema Fasnacht Lichtzeichen markiert Beginn der Fastenzeit Mehr erfahren

Im Anschluss wurden von vielen Teilnehmern und Kindern die zum Ende der Saison leeren Geldbeutel gewaschen.

Musikalisch begleitet wurden Umzug und Zeremonie von Werner Spies am Akkordeon. Zum Abschluss erfolgte der dreifache Ruf „Schnocke voran“ und das gemeinsame Singen des „Schnockenliedes“, bevor in Molls Gasthaus „Die Rose“ ein ebenfalls traditionelles Herings- und Fischessen stattfand. pdw