Lauda. Kabarettist Hans Gerzlich eröffnete am Freitag mit seinem Programm „Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem - dachte ich“ den Kabarettsommer im Weinhaus Ruthardt in Lauda. Für den Gelsenkirchener war es bereits der dritte Auftritt bei der traditionsreichen Veranstaltung. Vor ausverkauftem Haus ließ er das Publikum an den Mühen seines neuen Lebens als Hausmann teilhaben. Und zeigte sich dabei als ebenso scharfsinniger wie scharfzüngiger Beobachter des Zeitgeists. Seine messerscharfen Pointen trug er oftmals fast schon lakonisch, mitunter auch mit unverhohlenem Sarkasmus vor, was deren Wirkung noch mehr zur Geltung brachte und vom Publikum mit viel Beifall belohnt wurde. Gerzlich bewies sich während seines rund zweistündigen Auftritts als vielschichtiger Künstler, der geistreiche Gesellschaftskritik und heitere Kalauer gleichermaßen mühelos beherrscht.

Bevor der Kabarettist das Publikum an seinen neuen Erfahrungen als „Head of Haushalt“ teilhaben ließ, widmete er sich allerdings erst einmal der deutschen Politik. Und sparte dabei nicht an Kritik. Besonders auf dem Kieker hatte er Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner. Zu dessen Plänen für den Tankrabatt stellte er treffend fest: „Ich glaube, wenn man eine halbe Stunde länger nachgedacht hätte, wäre man auf etwas Besseres gekommen“.

Hans Gerzlich als Hausmann mit Kochschürze. © Sebastian Schwarz

Wenig begeistert zeigte sich Gerzlich auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Das gehe soweit, dass er mittlerweile sogar Angela Merkel schon vermisst. Die wäre in der aktuellen Lage direkt nach Moskau gefahren und hätte Putin übers Knie gelegt, war er sich sicher. Was der 55-Jährige hingegen nicht vermisst, ist die Wankelmütigkeit der Altkanzlerin. „Ihre Politik ist ungefähr so gradlinig wie der Nachhauseweg von Harald Juhnke“, bemerkte er trocken. Und hatte sogleich eine Idee, wie es besser ginge im politischen Betrieb. Seine Lösung: mehr Komiker in die Politik, ganz nach dem Vorbild des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er hatte auch gleich einige Ideen für das entsprechende Personal-Tableau. Seine Wahl für das Kanzleramt wäre beispielsweise Helge Schneider. Dessen bekanntes Lied „Katzeklo“ sei ja auch nicht so weit von Olaf Scholz und dessen Politik entfernt.

Nach dem politischen Aufgalopp widmete sich Gerzlich dann seinem eigentlichen Thema, dem das Programm seinen Namen verdankt. Denn bei ihm zuhause hat Corona die Rollenverteilung gehörig durcheinander gebracht. Bis März 2020 hat er ja eigentlich noch im Marketing bei einem großen Bestattungs-Discounter gearbeitet, wie der 55-Jährige das Publikum wissen ließ. In dieser Zeit hat er sich so knallige Werbeslogans ausgedacht wie „Sind dir die Würmer nicht geheuer, plan die Bestattung doch im Feuer“.

In der Corona-Zeit durfte er dann die Vorteile des Home-Office kennenlernen. „Frühs um elf erstmal ein Pülleken Wein, und keiner schaut weil es schon die dritte ist“, brachte er das Arbeiten im heimischen Büro auf den Punkt. Und hatte noch einen guten Tipp parat, nämlich dass man mit dem Satz „Der Verkehr war heute morgen wieder fürchterlich“ eher vorsichtig umgehen sollte, wenn man von daheim aus an einem Meeting teilnimmt. Aber mit solchen Problem ist jetzt Schluss für Gerzlich, schließlich hat er ja mit seiner Frau die Rollen getauscht und ist jetzt der Mann am Herd. Und macht als solcher ganz neue Erfahrungen. Zum Beispiel als er das erste Mal einen Braten im Supermarkt gekauft hat und dabei die Verkäuferin belehrte, nachdem sie ihn auf das frische Fleisch hinwies. Das sei nämlich gar nicht frisch, sondern eigentlich Aas. So mancher im Publikum dürfte sich bei Gerzlichs Ausführungen an den Pedanten Heinrich Lohse aus Loriots „Pappa ante Portas“ erinnert gefühlt haben. So richtig glücklich schien der frischgebackene Hausmann indes nicht zu sein: „Man schuftet und schuftet und kriegt keine Anerkennung“, beklagte er sich. Besonders habe er das an Weihnachten gespürt, als er eine neue Bügelstation von seiner Frau geschenkt bekam. „Dabei wollte ich doch einen Thermomix“.