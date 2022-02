Gefälschter Führerschein

Unterbalbach. Mit einem gefälschten belgischen Führerschein wurde in der Nacht zum Donnerstag ein BMW-Fahrer in Lauda-Königshofen kontrolliert. Weil sein deutscher Führerschein in der Vergangenheit entzogen wurde, besorgte sich ein 32-Jähriger kurzerhand ein belgisches Exemplar. Allerdings handelte es sich bei diesem um eine Fälschung, wie Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim bei einerKontrolle um 1.20 Uhr in der Bürgermeister-Kolb-Straße feststellten. Die Fahrt war für den Fahrzeuglenker an der Kontrollörtlichkeit beendet. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

