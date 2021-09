Gefährliches Überholmaöver

Gerlachsheim. Ein BMW-Fahrer überholte am Samstagmorgen überholte auf der Bundesstraße 290, gefährlich in einem Einmündungsbereich. Ein Zeuge teilte mit, dass er gegen 8.45 Uhr auf der B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Lauda-Königshofen fuhr.

An der Einmündung zur Würzburger Straße in Richtung Gerlachsheim hielt er an einer roten Ampel an. Ein BMW hielt neben ihm auf der Linksabbiegespur an. Als die Ampel auf Grün umschaltete beschleunigte der BMW, anstatt abzubiegen und überholte den Zeugen im Bereich der Einmündung. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum BMW-Fahrer geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.