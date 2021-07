Gedenkfeier veranstaltet

Oberlauda. Über eineinhalb Jahre durfte man sich nicht treffen, keine Probe, keine Feier, keine Veranstaltung. Die aktuellen Lockerungen haben die Situation etwas geändert und so stand einer kleinen Gedenkfeier des Männergesangvereins Eintracht Oberlauda auf dem Friedhof nichts mehr im Wege. Den liturgischen Teil hatte Wolfgang Haas vorbereitet, bei der Durchführung wurde er von Sascha Renk und Reinhard Haas unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da ein gemeinsames Singen bei der Einhaltung der aktuell geltenden Richtlinien zwar möglich gewesen wäre, aber die gesanglichen Vorbereitungen komplett gefehlt hatten, einigte man sich auf Lieder vom Band bei der musikalischen Umrahmung. Alle stammten aus Aufnahmen von vor Jahren selbst vorgetragenen Chorsätzen.

Gedacht wurde aller verstorbenen Mitgliedern, in erster Linie dem Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Raimund Holler sowie dem Ehrenmitglied Erich Stephan. Anschließend traf sich die Sängerfamilie zu einem kleinen gemütlichen Beisammensein auf dem Festplatz an der Turnhalle.

Die Planungen sehen zunächst vor: Freitag, 10. September, 19 Uhr, Ausschuss- und Vorstandssitzung, Freitag, 24. September, 19 Uhr, Jahreshauptversammlung. Ab 8. Oktober will der Chor, so es die Inzidenzen erlauben, wieder in den Probenbetrieb einsteigen. erha

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2