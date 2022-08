Geballte Ladung Kabarett und Satire

Lauda-Königshofen. Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter sind zwei Kabarett-Größen, die im Ruhrpott längst ihre Fangemeinden um sich geschart haben. Jeder für sich garantiert schon für abendfüllenden Hintersinn und Satire, aber die geballte Ladung gibt’s, wenn sie zu zweit in den Ring steigen. Zu erleben am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr beim dritten und letzten Open-Air-Kabarettwochenende auf der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt in Lauda in dieser Saison. Und am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr ist dem Veranstalter mit der Buchung von Götz Frittrang ein richtiger Glücksgriff gelungen: Im Juli wurde Frittrang der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen.

Bei „Kabarett im Doppelpack – Best Off“ am Freitag, 26. August, verteilt Benjamin Eisenberg verbale Klatschen an das politische Establishment und das alltägliche Koalitionschaos. Reuter gibt dazu „Saiten“-Hiebe am Klavier in skurrilen jazzigen Liedern und wirft mit seinen Geschichten und Gedichten seinen eigenen, kritischen Blick auf die Gesellschaft. Beide philosophieren über unnützes Wissen und präsentieren ihre Zukunftsvision von der WM 2022 in Katar. Es geht um kleine Waffenscheine und große Dummköpfe, falsche Fuffziger und richtigen Ruhrpott-Charme, um Karneval für Flüchtlinge und die Abgründe der Konsumgesellschaft. Vom Alltagstrott bis zur Weltpolitik wird alles abgedeckt und im besten Fall verquickt. Froh sein kann, wer mit einem blauen Auge davonkommt!

Comedian Götz Frittrang wird am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr in Lauda sein preisgekröntes Programm „Götzendämmerung“ präsentieren – zwei Stunden irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen, immer zwischen „Genau so kenn’ ich das auch!“ und „Wie kommt er jetzt da drauf?!“ Wenn die Zuschauer sich noch fragen, ob es denn wirklich sicher ist, wieder live in ein Theater zu hocken, dann wird Frittrang ihnen erklären, dass es ohnehin zu spät ist für irgendwelche Rettungsmaßnahmen. Man sollte also lieber wohlvergnügt in die Apokalypse schlittern und den Stoiker in sich streicheln. Die brennende Bude kann man eh nicht mit einem Schnapsglas löschen. Am Ende werden alle schlappgelacht und angefüllt mit bildgewaltigen Assoziationen nach Hause gehen und dem Weltuntergang gelassen entgegensehen. Die Jury, die Götz Frittrang dafür den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg zuerkannte, meint: „Er ist äußerst geistreich und begeistert sein Publikum mit pointenreicher Dialektik und vollstem Körpereinsatz.“

Die Veranstaltungen der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt. Bühne und Zuschauertische sind gegen Regen geschützt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr.