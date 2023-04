Gartenbauverein ehrte treue Mitglieder

Gerlachsheim. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins für Obst- und Weinbau, Garten und Landschaft in Gerlachsheim wurde nach der Ehrung verstorbener Mitglieder, einem Jahresrückblick und Berichten von Kassenwartin Agnes Meinikheim und Kassenprüfer Roger Koke der Vorstand entlastet. Nadine Annan und Gabi Uher wurden in ihren Ämtern als Vorsitzende und Schriftführerin wiedergewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Beisitzer Bernd Hartmann, Werner Fleuchaus und Manfred Stolz. Uwe Trillhose wurde zum stellvertretenden Kassenprüfer ernannt. Ludwig Freidhof wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein mit dem Silbernen LOGL-Bäumchen ausgezeichnet. Manfred Stolz beendete nach 25 Jahren seine Tätigkeit als Vortragender beim Stammtisch und wurde hierfür geehrt. Folgende Termine stehen schon fest: Das Sommerfest findet am 13. August statt, geplant ist eine Fahrt zur „BuGa“ nach Mannheim. Der Adventszauber wurde für den 2. und 3. Dezember terminiert. Bild: Gartenbauverein

