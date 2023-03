Garden der NG Lauda erfolgreich bei Meisterschaften

Lauda. Erfolgreich startete die Narrengesellschaft (NG) Lauda bereits im Herbst in die Saison. Die „Strumpfkäppli“ qualifizierten sich in der Disziplin Schautanz mit dem Titel „Teilen macht Freu(n)de“ für die Süddeutschen Meisterschaften in Würzburg. Die Juniorengarde löste in den Disziplinen Marschtanz und Schautanz Tickets für das Halbfinale am 11. März in Würzburg.

Bei den Titelkämpfen in Würzburg belegten die „Strumpfkäppli“ in der Disziplin Schautanz den dritten Platz von insgesamt 15 Startern und durften somit sogar einen Pokal mit nach Hause nehmen. Zudem qualifizierten sie sich mit dieser Spitzenleistung für die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart, wo sie sich mit den elf besten Garden Deutschlands messen konnten.

Im Anschluss an den Wettkampf der Altersklasse Jugend wurde es ernst für die Juniorengarde der NG Lauda. In der Disziplin Marschtanz belegte sie einen starken 14 Platz. In der Disziplin Schautanz verpasste die Juniorengarde mit ihrem Tanz mit dem Titel „Früh übt sich, was ein Räuber werden will“ nur denkbar knapp, um zwei Punkte, den Sprung zu den Deutschen Meisterschaften. Sie belegte einen tollen elften Platz bei sehr starker Konkurrenz. Die Süddeutschen Meisterschaften fanden am 11. und 12. März in der TecTake-Arena in Würzburg statt. Nachdem die „Strumpfkäppli“ nochmal eine Woche an ihrem Schautanz gefeilt und fleißig trainiert hatten, wurde es am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart ernst. Nach einer hervorragenden Darbietung belegten sie einen tollen sechsten Platz in einem starken Starterfeld.

Die deutschen Titelkämpfe im karnevalistischen Tanzsport fanden am Wochenende in der Martin-Schleyer Halle in Stuttgart statt. Die Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda hat die Region mit den Garden und den mitgereisten Fans würdig vertreten.