FV Lauda: Nachwuchs trainiert in sieben Mannschaften

Lauda. Nicht vorhersehbare Umstände erforderten eine daher angepasste Herangehensweise: Aufgrund gleich zweier abgebrochener Spielzeiten trage er keinen Rückblick vor, sondern eine Vorschau auf die neue Saison beim Nachwuchs, erklärte bei der Hauptversammlung des FV Lauda am Freitagabend auf der Terrasse des Sportheimes der einvernehmlich in seinem Amt bestätigte Jugendleiter Alexander Gerstner auch namens seines ebenfalls per Vertrauen ausgestatteten Koordinators Werner Moschüring.

Bei der Jugend sei man aktuell mit sieben Mannschaften sowie rund 100 Kindern und Jugendlichen im Spiel- und Trainingsbetrieb vertreten, ab den D-Junioren in Spielgemeinschaften, hieß es, damit überleitend zu den Bambini und F-Junioren, bei denen sich knapp 30 tummelten. Marco Stang und Marcel Stephan trainieren die F-Junioren, um die Bambini kümmert sich Tobias Waldecker. Stefan Kerter, Nick Stang und Kaya Bosum sind für die 15 E-Junioren zuständig, hieß es bei der Versammlung.

Als JSG stelle der FV Lauda in enger Zusammenarbeit mit dem VfR Gerlachsheim und dem FV Oberlauda zwei Mannschaften bei den D-Junioren mit den Trainern Patrick Haas, Ulrich Hefner und Daniel Huber, während für die zwei Teams der C-Jugend mit dem FC Grünsfeld und dem VfR Gerlachsheim die Coaches Salvatore Boccagno, Blagoje Bandovic und Holger Ebert verantwortlich zeichneten, ergänzte der Jugendleiter.

Suche nach Trainer

Bei der B-Jugend als JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim suche man noch dringend einen Trainer, dem Florin Noe in Co-Funktion zur Seite stehe, machte Gerstner aufmerksam, der zur ebenfalls unter dieser Bezeichnung laufenden A-Jugend festhielt, dass hier Marcel Rauch das Traineramt ausübe, unterstützt von Betreuer Daniel Dietz. Über das Torwarttraining mit Uwe Liebenstein und Marc Moschüring kam der führende Vertreter des Nachwuchses noch auf die Tatsache zu sprechen, dass man immer wieder Leistungsträger an größere Vereine verliere. Und er beklagte die zu geringe Ausstattung mit Sportplätzen.

Nach einem Abstecher zu Tim Knörzer aus Oberkessach, der derzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gemeinschaftsschule Lauda und beim FV ableiste, gefolgt ab August vom aktiven Spieler Yannik-Luca Winter, hob Alexander Gerstner noch die „tolle Partnerschaft“ mit dem FC Grünsfeld, dem VfR Gerlachsheim und dem FV Oberlauda hervor, verbunden mit einem dicken Lob an die dortigen Verantwortlichen.

Danach rückte er die seit Jahren eigenständige Finanzierung in das Blickfeld. Von den Eltern sei allerdings unbedingt künftig ein verstärkter Einsatz erwünscht, zumal man bereits jetzt einen Wechsel an der Spitze ab der Saison 2022/23 ankündige. bix