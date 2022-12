Fußballprojekt unterstützt

Königshofen. Spendenaktionen der Jugendabteilung, die mittlerweile gleich mehrmals im Jahr durchgeführt werden, sind ein wichtiger Bestandsteil der Jugendarbeit beim SV Königshofen. In den letzten 30 Jahren kamen durch die vom sportlichen Leiter des SVK, Martin Michelbach, initiierten Aktionen Geld- und Sachspenden in Höhe von nunmehr rund 30 000 Euro für soziale und caritative Einrichtungen im In- und Ausland zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell wurde ein Fußballprojekt in Konak, einem kleinen Dorf in Serbien an der rumänischen Grenze, unterstützt. Schon 2019 hatte der SV Königshofen für den dortigen Fußballclub KSK 1926 Konak mehrere Jugend-Trikotsätze zur Verfügung gestellt. Jetzt engagierte sich die SV-Jugend bei einer großen Spendenaktion für die ansässige Grundschule Vuk Karadic mit nagelneuen Fußbällen und Trainingsmaterialen in Höhe von über 500 Euro. „Wir sind unendlich dankbar für dieses große Engagement aus Königshofen. Mit unseren fußballbegeisterten Mädchen und Jungen können wir damit eine wichtige Brücke zwischen Schule und Verein bauen“, lässt Milovan Magoycevic, Sportlehrer an der Vuk Karadic-Grundschule, wissen.

Eduard Walter (inks) vom SV Königshofen überreichte Trainingsmaterialen und Fußbälle für rund 500 Euro an die Vuk Karadic-Grundschule in Konak, Serbien. Mit den Schülerinnen und Schülern freute sich natürlich auch der verantwortliche Sportlehrer Milovan Magoycevic (hintere Reihe, Mitte). © Walter

Den Kontakt nach Konak stellte die Familie Eduard und Maria Walter aus der Messestadt her, die auch persönlich an die rumänische Grenze reisten, um die Materialen in der Schule zu übergeben. „Wir werden nicht die Welt retten können, aber wir können Zeichen setzen, um das Bewusstsein unserer Fußballkinder zu stärken, dass nicht alle Menschen immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so Daniela Neckermann, Hauptjugendleiterin des SV Königshofen.

Ganz bewusst hat man mittlerweile die Spendenaktionen auf das ganze Jahr ausgerichtet. So wurden im vergangenen Frühjahr und nochmals im Sommer gleich zweimal Hilfskonvois ins Kriegsgebiet der Ukraine unterstützt. Viele wertvolle gesammelte Hilfsgüter gelangten nach Rivne, einer Großstadt im Nordwesten der Ukraine mit etwa 250 000 Einwohnern.

„Und für Anfang 2023 ist beim SV Königshofen schon die nächste große Aktion der Jugendabteilung in der ,Pipeline’. Dann wollen wir ein Fußballprojekt in Togo unterstützen“, so Daniela Neckermann abschließend. a.i.