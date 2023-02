Königshofen. Beim Fußball-Bambini-Tag des SV Königshofen in der Tauber-Franken-Halle rannten rund 100 Mädchen und Jungen aus Grünsfeld, Unterschüpf, Boxberg, Unterbalbach, Oberbalbach, Königshofen und Oberlauda mit Begeisterung dem runden Leder hinterher. Das Organisationsteam um SV-Jugendtrainer Christian Rückert hatte die Halle in zwei Kleinspielfelder mit jeweils zwei DFB-Minitoren aufgeteilt. Am Ende des Tages gab es nur strahlende Gewinner bei den Nachwuchskickern. Bild: SV

