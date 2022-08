Fuhrpark um wendigen Flitzer in Lauda ergänzt

Lauda-Königshofen. Wer als Beschäftigter der Stadtverwaltung Lauda-Königshofen bislang einen Dienstgang außer Haus durchführen wollte, hatte zwei Möglichkeiten: entweder zu Fuß zum Ort des Geschehens laufen oder ein freies Fahrzeug aus der Tiefgarage holen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt kommt eine dritte Möglichkeit hinzu, denn der kommunale Fuhrpark wurde um einen wendigen Flitzer ergänzt. Ein neu angeschafftes E-Bike ermöglicht es, Außendiensttermine ganz unkompliziert wahrzunehmen und nebenbei Kosten und Treibhausgas-Emissionen zu verringern.

Das „Tauber-Rad Crossover“ verfügt über einen kraftvollen Akku, so dass auch längere Fahrten, beispielsweise zur Kontrolle von Wanderwegen, kein Problem darstellen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bahn Lauda-Königshofen: Signal steht auf Rot für Lärmschutzwand an Bahngleisen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wanderwege in und rund um Lauda-Königshofen Weinlehrpfad Beckstein neu beschildert Mehr erfahren Streit in der Ampel Dienstwagen-Kompromissvorschlag: An CO2-Ausstoß koppeln Mehr erfahren

Bürgermeister Dr. Lukas Braun freut sich über die umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Alternative zum Dienstwagen. „Ich denke, gerade innerstädtisch in Lauda oder auch auf der Kurzstrecke entlang der Tauberachse ist es bequem, praktisch, klimaschonend und auch noch gesundheitsfördernd, sich einfach kurz auf das Rad zu schwingen“, meint Braun, der das Rad auch selbst nutzen möchte. Wichtig sei ihm gewesen, ein möglichst wartungsarmes und langlebiges E-Bike zu beschaffen.

Um den Mitarbeitern das neue Angebot nahezubringen, führte Erhard Mott, Geschäftsführer von Elektrorad Mott in Lauda, bei der Übergabe des Rads kurz in die Funktionen ein. Der auf Elektromobilität spezialisierte Zweiradfachmann hob auch den deutlich günstigeren Anschaffungspreis im Vergleich zu herkömmlichen Dienstwagen und die geringeren Unterhaltungskosten hervor. Deshalb beglückwünschte er die Stadtverwaltung und wünschte allzeit gute Fahrt. Sein Tipp: Fahrradhelm aufsetzen und einfach mal ausprobieren.

Verkehrswende

Das neue E-Bike sei weder der erste, noch der letzte Schritt in Richtung Elektromobilität, erläuterte Braun. Bereits im November 2020 habe er die alte Limousine des Bürgermeisters gegen einen deutlich kleineren und günstigeren BMW-X1-Plug-in-Hybrid eingetauscht, den er abgesehen von längeren Fahrten nach Stuttgart oder Heilbronn nahezu ausschließlich im reinelektrischen Betrieb fahre. Dies mache sich neben den günstigeren Leasing-Raten auch bei den geringeren Betriebskosten deutlich bemerkbar.

Als nächste Maßnahme sei eine Ersatzbeschaffung für einen in die Jahre gekommenen Kombi der Rathausflotte geplant. „Hierbei setzen wir auf einen vollelektrischen Pkw“, kündigt Braun an. Insgesamt sei bei den Fahrzeugen von Stadtverwaltung, Bauhof und Stadtwerken Lauda-Königshofen aber noch ein gutes Wegstück in Richtung Klimaschutz zu gehen.

„Angesichts des unterschiedlichen Alters der Fahrzeuge und mit Blick auf die zum Teil niedrige Fahrleistung pro Jahr wird die Umstellung der Flotte ein kontinuierlicher Prozess über die kommenden zehn Jahre werden“, prognostiziert Braun. Bei einigen Spezialfahrzeugen des Bauhofs stünden heute auch noch gar keine praxistauglichen Alternativen zur Verfügung.

Hier beobachte die Stadt die weitere Entwicklung der alternativen Antriebe. stv