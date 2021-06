Für Frieden und Freiheit

Lauda-Königshofen. Seit 2007 gibt es den EU-Schulprojekttag, der auf Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen wurde. Schülerinnen und Schüler sollen dazu gebracht werden, sich mit der Europäischen Union auseinanderzusetzen, denn die Zukunft der jungen Menschen wird international und europäisch sein. An dem jährlich stattfindenden EU-Projekttag besuchen Politikerinnen und Politiker bundesweit Schulen.

Am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda-Königshofen freute sich Schulleiter Dr. Jürgen Gernert über den Besuch des Vizepräsidenten des baden-württembergischen Landtags, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, der vor zahlreichen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe unter den Vorgaben der Corona-Pandemie sprach. Mit Prof. Dr. Reinhart sei, so Dr. Gernert, ein erfahrener und profilierter Landespolitiker ans MSG gekommen, der auf nahezu drei Jahrzehnte Parlamentsarbeit als direkt gewählter Abgeordneter des Main-Tauber-Kreises blicken kann. Besondere politische Verantwortung trug er als Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und als Landesminister für Bundes-, Europa- und internationale Angelegenheiten.

Gegen Extremismus

Seine reichhaltigen Erfahrungen nutze Prof. Reinhart, um den europäischen Einigungsprozess in der Breite seiner inhaltlichen Palette zu thematisieren. Ausgehend von den geistig-kulturellen Wurzeln der jüdischen Ein-Gott-Lehre, der griechischen Philosophie und des römischen Rechts über die Französische Revolution führte der Weg in die Neuzeit, die durch Freiheit, Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet ist. Nichtsdestoweniger stürzte Europa im letzten Jahrhundert in die Katastrophen zweier fürchterlicher Weltkriege.

Daraus müssten, wie Prof. Reinhart forderte, Lehren gezogen werden, um ein Zusammenleben der Völker sicherzustellen. Jegliche Form von Extremismus sei abzulehnen, damit Frieden und Freiheit erhalten blieben. Das versöhnliche Miteinander eröffne Chancen, die Zukunft gemeinsam und verträglich zu gestalten. Diese Zielsetzung spiegele bereits ein Zitat des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer wider: „Europa – es war ein Traum von wenigen, es wurde eine Hoffnung für viele und es ist eine Notwendigkeit für alle.“ So hätten die sogenannten früheren „Erzfeinde“ Frankreich und Deutschland immer stärker zur effektiven Partnerschaft und Freundschaft gefunden. Prof. Dr. Reinhart äußerte die Hoffnung, dass nach der Pandemie der Austausch mit Frankreich wieder aufgenommen werden könnte und verwies auf die vielfältigen Begegnungen mit der Partnerstadt von Lauda-Königshofen, Boissy-Saint-Léger. Selbst könne er sich noch gut an seine erste Begegnung mit französischen Jugendlichen in einem gemeinsamen Zeltlager erinnern. Heute präsentiere sich die EU als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, die Frieden, Freizügigkeit und Wohlstand gewährleistet, etwa durch sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze oder durch den stabilen Euro. In Baden-Württemberg hänge jeder dritte Arbeitsplatz von Exporten in EU-Länder ab.

Noch nicht am Ziel

Die EU ist noch nicht am Ziel, wie auch Schülerfragen hinsichtlich der Dritten Welt oder des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten deutlich machen. Für Reinhart stellen Nationalismus und Protektionismus keine Lösungsmöglichkeiten dar. Vielmehr ließe sich die Zukunft nur grenzüberschreitend gestalten. Hier seien Sprachen und Reisen ein erster Schritt der Verständigung. Dementsprechend rief Reinhart in seinem Fazit allen aufmunternd zu: „Ohne Europa sind wir ärmer. Ich wünsche Ihnen, dass sie lebendige und freudige Europäerinnen und Europäer werden.“ msg