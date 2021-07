Für den Sport begeistern

Königshofen. Die großen Ferien haben begonnen. Deshalb hat sich der Turnverein entschieden, vier Angebote für Kinder und Jugendliche durchzuführen, die nicht zum wöchentlichen Trainingsangebot gehören. Ziel ist es, keine Langeweile aufkommen zu lassen und die Jugend für Sport und Spiel zu begeistern. In Zeiten von Corona ist vieles zu beachten und nicht alles möglich. Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen finden direkt über den Verein statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gestartet wird am Montag, 2. August, um 16.45 Uhr unter dem Motto „Ran an die Geräte – balancieren, hüpfen, springen“. Ob Schwebebalken, Kasten, Bänke oder Minitrampolin: alles ist im Einsatz. Hierzu sind alle Mädchen im Alter von neun bis 15 Jahren willkommen. Anmeldung unter Email: Maedchenturnen.TvK@gmail.com .

Am Samstag, 21. August, heißt es dann um 14 Uhr „Slack the Line! Ride the Line!“ Die Slackline ist ein fünf Zentimeter breites Band und wird zwischen zwei Pfosten gespannt. Was man darauf machen kann, erfahren Kinder ab zwölf Jahren. Anmeldung unter Email: Jugendturnwart@tv-koenigshofen.de.

„Schwünge in luftiger Höhe – nur Fliegen ist schöner“: Turnen ist vielseitig und macht Spaß, besonders das Schwingen an Ringen und Hochreck. Ausprobieren ist am Freitag, 27. August, um 18.30 Uhr für Jungs von zehn bis 16 Jahren möglich. Anmeldung unter Jugendturnwart@tv-koenigshofen.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Abschluss bildet der Programmpunkt „We like to move it“ am Freitag, 10. September, um 14 Uhr für Mädchen und Jungs zwischen acht und zwölf Jahren. Hier wird zu den aktuellsten Hits mit viel Spaß getanzt. Am Ende werden Elemente aus verschiedenen Tanzrichtungen zu einer kreativen Choreographie zusammengefügt. Es wird ein Kostenbeitrag für eine Erfrischung zwischendurch erhoben. Anmeldung unter Email: tgw.koenigshofen@gmx.de.

Für alle Angebote werden Sportkleidung und Hallenturnschuhe benötigt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Für Nichtmitglieder besteht kein Versicherungsschutz durch den Verein. Entsprechend den Corona-Bestimmungen sind die genauen Vorgaben einzuhalten. Je nach Inzidenzwert und Verordnung kann es sein, dass eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen sind auf der Homepage tv-koenigshofen@gmail.com zu lesen. tv