Fülle an Farben, Formen und Strukturen

Lauda. Die FabrikGalerie der Lauda Dr. Wobser GmbH & Co. KG eröffnet die zweite Ausstellung dieses Jahres. Am 3. April um 17 Uhr startet „KUNST. VIELFALT. GLÜCK“ aus der Reihe „Art After Work“. Die Bilder sind bis 26. Mai zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gezeigt werden Werkreihen der Künstlerin Thea Bayer-Rossi, die ihre Bilder stets in Serie entstehen lässt, in denen sie die Möglichkeiten unterschiedlicher Techniken, Motive und ihrer Kombinationen durch-spielt. Nie begnügt sie sich mit nur einem Material oder einem Werkzeug – der schöpferische Prozess mit all seinen Wendungen und Überraschungen ist immer der Mittel- und Ausgangspunkt ihres Schaffens, nicht die Vorstellung eines konkreten Motivs oder Themas.

„Ich empfinde es als großes Glück, künstlerisch arbeiten zu können, kreativ zu sein, Ideen zu finden, sie umzusetzen, weiterzuentwickeln, Dinge entstehen zu lassen, eigene Entscheidungen zu treffen“, sagt die Künstlerin, „dies gleicht einer ganz besonderen Art von Freiheit, die eine tiefe Zufriedenheit auslöst, sie macht demütig und dankbar.“

Thea Bayer-Rossi zeigt in der Ausstellung drei Schwerpunkte: Die Serie „Ewig lockt“ mit Werken mit einem mehr oder weniger deutlichen Bezug zu realistischen Formen, entstanden durch Mischtechniken. Die Reihe „Naturinspirationen“ mit Landschaftsabstraktionen aus unterschiedlichen Materialien und Techniken, wie Beigemischen aus Sand. Und schließlich die Werkserie „Drei D-Kompositionen mit Acrylglas“, die, getrieben vom ständigen Suchen nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, von der Künstlerin entdeckt und erarbeitet wurde. Diese Serie spiegelt menschliche Sehnsüchte wider wie Glück, Liebe, Freude und Zuversicht.

Die Titel sind gedachte Fragmente der Künstlerin, die während des Schaffensprozesses entstanden sind. Bayer-Rossi sieht diese als Angebot an die Betrachterin oder den Betrachter, eigene Geschichten entstehen zu lassen. Durch die eingebauten Spiegel sollen Betrachtende beim Hinsehen selbst Teil des Kunstwerkes und der Entstehungsgeschichte werden.

Thea Bayer-Rossi lebt und arbeitet im Raum Bad Rappenau und Heilbronn. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Malerei, Druckgrafik, Foto- und Objektkunst. Sie erklärt die Vielfalt zum Prinzip ihrer Kunst. Diese zeigt sich durch verschiedenartige Techniken, Formen, Materialien, Arbeitsweisen und Themen. Ein Merkmal ihrer Arbeitsweise ist, dass sich ihre Werke meist in einem offenen Schöpfungsprozess entwickeln.

In diesem Prozess entsteht für die Künstlerin zeitweise eine emotionale Parallelwelt fern der Gegenwart mit ihren zahlreichen Krisen und Herausforderungen. Während des Prozesses ergeben sich so oftmals – ganz unerwartete – kreative „Geschenke“, die niemals planbar gewesen wären.

Ihre Qualifikation hat die Künstlerin in einem mehrjährigen Studiengang der Bildenden Kunst in Nürnberg erworben sowie durch regelmäßige Weiterbildung bei verschiedenen Kunstakademien. Seit zehn Jahren präsentiert sie ihre eigene Kunst sowie Kunst von Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern in ihrer Galerie und kombiniert die Ausstellungen mit Musik und Lesungen.

Auch auf Messen, national und international, zeigte Bayer-Rossi ihre Arbeiten, wie 2019 auf der Art Expo in New York.