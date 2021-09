Führung auf dem Stadtfriedhof

Lauda-Königshofen. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, bietet der Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) ein interessantes Doppelprogramm unter dem Titel „Der Stadtfriedhof – ein Denkmal der Zeitgeschichte“. Es enthält sowohl eine Führung in der Laudaer Marienkirche als auch eine weitere Führung durch den Friedhof mit Grabstätten und seltenen Bäumen und Sträuchern, beides mit fachkundiger Leitung. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Stadtfriedhof beim Eingang zur Marienkirche mit der Begrüßung der Teilnehmer und Erläuterung des Ablaufs. Die Führung beginnt in der Marienkirche, anschließend folgt ein Rundgang durch den Friedhof, der etwa um 15.30 Uhr endet. Bei hoher Beteiligung und Teilung in zwei Gruppen werden Besichtigung der Kirche und des Friedhofs im Wechsel angeboten. Für den Aufenthalt in der Marienkirche gilt die 3-G-Regelung der Corona-Verordnung - geimpft, genesen oder getestet – mit Nachweis.

