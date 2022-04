Frühlingskonzert der Musikkapelle

Messelhausen. „Alles Neue macht der Mai“ heißt es in einem bekannten Frühlingslied. Um den Frühling gebührend willkommen zu heißen, veranstaltet die Musikkapelle Messelhausen/Oberlauda ein Frühlingskonzert am Samstag, 30. April, um 15.30 Uhr am Dorfplatz in Messelhausen. Seit Wochen ist man damit beschäftigt, die Stücke in akribischer Probearbeit einzustudieren. Nicht ganz einfach, da man bei der wöchentlichen Probearbeit immer auf die jeweils geltenden Coronavorschriften achten musste. Gemeinsam mit dem Dirigenten Luk Murphy konnte man jedoch ein abwechslungsreiches Programm erarbeiten. Nach fast zweijähriger Zwangspause ist man froh, sich wieder dem Publikum präsentieren zu dürfen. Das kurzweilige Konzert findet bei freiem Eintritt und bei gutem Wetter am Dorfplatz statt. Bild: Musikkapelle

