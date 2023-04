Frühling in der Vogelvoliere

Gerlachsheim. „Ein Teil der Vogelvoliere im Gerlachsheimer Klostergarten wurde im vergangenen Jahr mit Hilfe der Firmen Gitter und Kummer überdacht, so dass die Vögel auch im Winter im Trockenen draußen sein konnten. Nun ist der Frühling eingekehrt, und es wird fleißig gebrütet“, heißt es in einer Mitteilung von Gartenbauverein sowie Heimat- und Kulturverein. Und weiter: „Die ersten Kanarienvögelküken sind schon geschlüpft, Wellensittiche und Nymphensittiche sollten bald folgen. Es ist also einiges los in der Voliere.“ Gepflegt und versorgt werden die Vögel von Kira Jahn und Bernhard Mohr.

Spenden für die Instandhaltung der Voliere und Futter sind möglich über den Verein für Obst- und Weinbau, Garten und Landschaft, Konto: DE 78673525650004027686.