Marbach. Bevor am Drei-Königs-Tag die Sternsinger durch Marbach zogen, fand in der St. Josef Kirche ein feierlicher Aussendungsgottesdienst zelebriert von Pfarrer Walterspacher statt. Die Sternsinger zogen im Anschluss in zwei Gruppen von Haus zu Haus und brachten den Bewohnern von Marbach den Segen und die Botschaft des Friedens. Insgesamt wurden 1465,40 Euro gespendet. Bild: Nicole König

