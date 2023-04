Freibad bereitet sich auf Besucheransturm vor

Lauda-Königshofen. Wenn zum 30. April das Laudaer Hallenbad seine Pforten schließt, sind es nur noch wenige Tage, bis das Freibad für alle Wasserratten seine Tore öffnet. „Die Vorbereitungen laufen bereits seit März auf Hochtouren“, sagt Schwimmmeister Ben Koch. Dies sei auch nötig, denn es gebe viel zu tun, damit alles in neuem Glanz erstrahle. Der genaue Öffnungstermin werde noch rechtzeitig bekanntgegeben. „In jedem Fall ist die Einrichtung täglich von 9 bis 20 Uhr offen.“

Die Mannschaft habe sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um die Rahmenbedingungen im Freibad zu verbessern und zu optimieren, damit sich die Besucher den Sommer über auch richtig wohlfühlen, führt der junge Schwimmmeister im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten weiter aus. So sei die Stützmauer am Planschbecken erneuert worden und auch der Nichtschwimmerbereich könne ab sofort barrierefrei erreicht werden. In diesem Zusammenhang verweist Ben Koch auch nochmals explizit auf den Rollstuhllift, mit dessen Unterstützung auch Gehandicapte problemlos zu Wasser gelassen werden könnten. Eine weitere Neuerung gebe ist im gastronomischen Bereich. Hier werde in Kürze ein großer Container inklusive Küche installiert, nachdem der vorhandene Kiosk dringend sanierungsbedürftig ist.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun will zunächst einmal abwarten, wie sich die Container-Lösung im Bad etabliert. Sollten sich die Gäste damit gut arrangieren, wäre es auch durchaus vorstellbar, dieses Modell über einen längeren Zeitraum zu betreiben.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt der Rathauschef ein klares Plädoyer für die beiden Schwimmbäder ab. Der Unterhalt der Bäderlandschaft sei eine freiwillige Leistung der Kommune und ein enormer finanzieller Kraftakt. Dem komme man mit Blick auf die Vereine, Schulkassen, Bürger und Touristen jedoch sehr gerne nach, so Dr. Braun.