Frauentreff übergab Spenden

Gerlachsheim. Der Frauentreff (ehemals katholische Frauengemeinschaft) Gerlachsheim hat erstmalig am letzten Adventszauber im Klosterpark teilgenommen. Den Erlös spendeten die Frauen an den Förderverein der Tafel Lauda-Königshofen und an den Heimat- und Kulturverein Gerlachsheim (zwei symbolische Steine für die Sanierung der Grünbachmauer an der alten Dorfmühle). Das Bild zeigt Christine Lurz (Zweite von links) für die Tafel und den Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Hermann Moll (Dritter von links) sowie Birgit Stoll, Andrea Eckert, Monika Mages und Irma Beyer für den Frauentreff. Bild: Mages

