Frau touchierte beim Ausparken in Lauda einen Kleinwagen

Lauda. Nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Lauda sucht die Polizei nach einer an dem Unfall beteiligten Person. Am Montagmittag, gegen 10 Uhr, parkte eine Frau nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Badstraße ihren weißen BMW aus. Dabei touchierte sie vermutlich den daneben geparkten blauen Kleinwagen. Geparkt waren die beiden Fahrzeuge in der mittleren Parkreihe. Zeugen, die Angaben zu dem vermeintlichen Unfall machen können sowie der Besitzer oder die Besitzerin des blauen Kleinwagens, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1