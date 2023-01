Frankenbahn: Ist-Zustand eine Zumutung

Der Ist-Zustand der Frankenbahn ist eine Zumutung und trägt wohl kaum dazu bei, diese wichtige Nord-Süd-Achse in eine gute und nachhaltige Zukunft zu führen. All die Gutachten und Studien sind für die Katz’, wenn denn die Verantwortlichen in Land und Bund sowie bei der Bahn nicht endlich bald in die Puschen kommen. Der Worte sind mittlerweile (zu) viele gewechselt, die Bewohner der Region als potenzielle Bahnkunden erwarten jetzt konkretes Handeln. Sie wollen sehen, dass sich etwas tut – zeitnah. Und zwar sowohl infrastrukturell als auch fahrplantechnisch und beim Komfort in den Zügen. Jeder Tag, an dem nichts passiert, ist ein vergeudeter Tag – und mindert die Lust der Menschen entlang der Strecke, vom Auto auf den Zug umzusteigen.

