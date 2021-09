Fortschreibung für Bedarfsplanung

Lauda-Königshofen. Die Feuerwehrbedarfsplanung für die Stadt Lauda-Königshofen muss fortgeschrieben werden. Dies will man in die Hände von Dr. Roland Demke aus Leingarten legen, der auch gleichzeitig Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg ist. Das Votum für ihn fiel beim Gemeinderat einstimmig aus. Nach der ersten Bedarfsplanung 2015/16 steht nun eine weitere Runde an. Das Ergebnis soll dann im nächsten Jahr vorliegen.

„Die Feuerwehr muss sich auf neue Aufgaben einstellen“, machte Bürgermeister Dr. Lukas Braun in der Sitzung deutlich. Deshalb war es ihm wichtig, dass die Fortschreibung nun angegangen werde. dib