Formation Ziganimo sind in Wittighausen zu Gast

Wittighausen. Eine Musik, die nicht stehen bleibt und aufhorchen lässt, macht am 25. September um 20 Uhr Station in der Schule von Unterwittighausen. Der Verein Artikuss hatte die Formation vor fünf Jahren in der Synagoge Wenkheim zu Gast und freut sich nun auf ein Wiedersehen. Beim Dresdner Trio Ziganimo schöpfen Gesang, Geige, Gitarre, Kontrabass und Mandoline ganz selbstverständlich aus dem reichhaltigen Fundus abendländischer Musiktraditionen der Jahrhunderte. Süd- und Osteuropäische Folklore fließen ebenso ein, wie Salonmusik oder argentinischer Tango und bisweilen erklingen Elemente aus Jazz, Latin music oder Reggae.

Info und Kartenreservierung unter Telefon 09343/65035 bei Familie Baumann. anba