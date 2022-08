Förderprogramme des Landes sind für Mittelstand wichtig

Lauda. Am Hauptsitz der Lauda Dr. Wobser GmbH & CO. KG fand ein Austausch zwischen Politik und Wirtschaft statt. Auf Einladung von Marco Hess, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Lauda-Königshofen und Vorsitzender der örtlichen Jungen Union, besuchten Dr. Albrecht Schütte, MdL Baden-Württemberg und Vorsitzender des Arbeitskreises Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Unternehmen. Begleitet wurde er vom Wahlkreisabgeordneten und Vizepräsidenten des Landtags, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, sowie von Landrat Christoph Schauder.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, wurde das Treffen von drei Präsentationen eingeleitet. Der Geschäftsführende Gesellschafter von Lauda, Dr. Gunther Wobser, erläuterte das Strategieprojekt „Drive250“, welches das Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre durch ambitioniertes Wachstum und Neustrukturierung zukunftssicher aufstellen soll. Es folgte die Vorstellung der new.degree GmbH, der Innovationstochter von Lauda, durch Geschäftsführer Stefan Eiselein. Er fokussierte sich auf das Thema Digitalisierung der Service-Schnittstelle, die mit Hilfe eines Förderantrags des Landes umgesetzt werden soll. Dr. Jürgen Dirscherl, Leiter Forschung und Entwicklung, sprach über die Problematik und Herausforderungen im Umgang mit Kältemitteln und welche Lösungsansätze Lauda auf diesem Gebiet erarbeitet.

Einer Diskussionsrunde schloss sich ein informativer Rundgang durch die Produktionsräume an. Im Fokus standen dabei die Zukunftstechnologien, in denen Lauda tätig ist, darunter E-Mobilität, Wasserstoff und Impfstoffproduktion. Aber auch digitale Lösungen und Innovationen und die dringend benötigte Digitalisierung der Service-Schnittstelle, deren Entwicklung maßgeblich durch Fördermittel des Landes vorangetrieben werden könne, waren Themen. „Der Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft ist enorm wichtig, um Wachstum, Innovation und in unserem Fall vor allem auch digitale Transformation am eigenen Standort umsetzen zu können. Hierbei freue ich mich besonders über das Interesse von Stadt und Land und den offenen Austausch“, betonte Wobser.

Förderprogramme des Landes sollen vor allem mittelständischen Unternehmen und auch Existenzgründern helfen, durch Optionen zur zusätzlichen Kapitalgewinnung und Kosteneinsparung Projekte schneller umzusetzen, die wiederum der Region und dem Wirtschaftsstandort zugutekommen. Dass diese Angebote zur Förderung hier vor Ort aufgegriffen werden und daraus Anträge resultieren, die zu innovativen Neuerungen und Verbesserungen für Unternehmen führen, empfand auch Schütte als besonders positiv.

„Hier existiert ein toller, innovativer und moderner Führungsstil“, betonte der Gast. „Innovationen sind Dr. Gunther Wobser und dem Unternehmen schon immer ein Herzensanliegen gewesen“, betonte auch Reinhart. Hier werde Zukunft gelebt und etwas dafür getan, dass Wohlstand, Arbeitsplätze und kluge Innovationen „Made in Baden-Württemberg“ gesichert und ausgebaut werden. Reinhart lobte die gute Zusammenarbeit mit Lauda. cdu