Königshofen. Narrensitzung in Königshofen: Einen bunten Abend gestalteten die Königshöfer Schnocken am Freitag in der Tauber-Franken-Halle. Mehrere Tanzgruppen und Büttenredner sorgten wieder für gute Stimmung nach langer Coronapause. Ein FN-Video mit den Höhepunkten der Sitzung finden Sie hier.

