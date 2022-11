FN-Familienbacktag: Hefebrezeln und Pizza selbst gemacht

Lauda-Königshofen/Odenwald-Tauber. Matteo ist drei Jahre alt, steht auf einem eigens für ihn geholten Podest, damit er über den Tisch gucken kann und Sohn von Benjamin und Carolin Schuster aus Walldürn. Letztere hat im Rahmen der FN-Familienserie einen der Hauptpreise des Familienzeit-Gewinnspiels gewonnen: Einen Backbeute-Gutschein über 100 Euro sowie – es steckt wortwörtlich im Gewinn drin – Familienzeit, nämlich einen Familienbacktag in der Traditionsbäckerei Weber. Zu den glücklichen Gewinnern zählt auch Melanie Knüttel aus Hardheim, die als Leiterin der Tagespflege Vital mit vier ihrer Tagespflegegäste anreiste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor die Schürzen umgebunden werden und fleißig Teig gerollt wird, dankte Marketing-Leiter Michael Wünsch im Namen der Fränkischen Nachrichten Tilmann Weber von der Geschäftsleitung, der die Idee, gemeinsam mit den FN-Lesern zu backen und dabei einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, entwickelt habe. Er sei gespannt, handle es sich hier um einen lokalen Bäcker, der hohen Wert auf Regionalität lege. Weitere Aktionen seien in Planung, verriet er und schob augenzwinkernd in Richtung Bäcker hinterher: „Seien Sie nicht zu kritisch mit uns!“

Mehr zum Thema Einkaufen und Gewinnen Stempel sammeln und Preis erhalten Mehr erfahren

Nun aber zurück zu Matteo. Er weiß noch immer nicht, ob er Pizza backen wird. So kurz vor der Adventszeit lägen auch Plätzchen oder Stollen nahe. Bäckermeister und Produktionsleiter Gerd Kurzer bringt Licht ins Dunkel beziehungsweise die Backstube: „Wir backen süße Hefebrezeln mit Streuseltopping und Pizza“, was bei der bunt zusammengewürfelten Truppe auf helle Begeisterung stößt.

Beginnen wir mit den Brezeln. Mit „Pass uff, ganz einfach“, nimmt Kurzer ein Teigstück, drückt und rollt (nicht ziehen!) und wirbelt es durch die Luft und hat ruckzuck eine wunderschöne Brezel geschlungen. Sofort herrscht emsiges Treiben vom dreijährigen Matteo bis hin zum 90-jährigen Willi. Stück für Stück füllen sich die Bleche und nebenbei erfahren die Gewinner von Weber Wissenswertes über Garzeiten, lange Teigruhe und die damit verbundene bessere Bekömmlichkeit. Überdies verwende man keinerlei Zusätze und beziehe die durchweg natürlichen Zutaten so gut es gehe regional und habe somit kurze Wege. „Wir verwenden nur Rohstoffe und machen alles selbst“, erklärt er den interessiert lauschenden Brezelbäckern.

Nussfüllung, Zimtfüllung, alles werde traditionell hergestellt, keine Backmischungen verwendet. Während die Brezeln gehen, schließlich wisse man nun über die Bedeutung der Ruhezeit, geht’s zum Rundgang durch die Backstube. Normalerweise herrsche hier reger Betrieb. Trotz der Größe des Unternehmens biete man „traditionelles Handwerk“, bekräftigt der Geschäftsleiter.

Maschinen entlasteten die Mitarbeiter, die Feinarbeit indessen liege in den Händen und so kombiniere man Tradition und Moderne. Wie etwa bei den Zimtsternen, die zur Verpackung bereitstehen und einzeln von Hand ausgestochen, allein durch ihren Duft und ihr perfektes Aussehen bestechen. Das Versucherle zergeht auf der Zunge – eine harmonische Geschmacksexplosion, lecker.

„Ich lass mich einschließen“ schwärmt der 64-jährige Dietmar und ein jeder hat Verständnis. Zurück am Backtisch werden die aufgegangenen Brezeln mit Eigelb bepinselt und dick mit Butterstreuseln bestreut. Nun endlich darf Matteo ran an den Pizzateig, der leicht und locker mit den Fingerkuppen in die gewünschte Fladenform gebracht wird. Mit Hingabe, leuchtenden Augen und geröteten Wangen belegen alle nach Geschmack ihr Backwerk, plaudern, lachen und man spürt, wie wertvoll dieser Gewinn Familienzeit ist. Eine willkommene Abwechslung vom Alltag, die aus dem samstäglichen „Eintopftag“ etwas Besonderes macht. „Aber der Eintopf ist immer gut“, verrät Frieda. Jetzt aber ab auf’s Blech und in den Ofen.

Viele Hände bereiten der Arbeit bekanntlich rasch ein Ende, so dass schnell alles aufgeräumt ist, während Matteo mit seinem Papa vor der Glastür des Backofens die Pizzen nimmer aus den Augen lässt. Endlich klingelt der Ofen. Intensiver Kräuterduft erfüllt die Backstube und entführt die Gäste nach Bella Italia, als Weber und Kurzer sie von den Blechen nehmen und schneiden.

Mit Freude, aber auch einer gehörigen Portion Stolz über das Geleistete werden sie von der generationsübergreifenden Gruppe, die durch das gemeinsame Schaffen zusammengewachsen ist, genossen. „Diese Zeit hat uns allen viel Spaß bereitet“, zieht Tilmann Weber Resümee. Eine wertige Aktion, von der die Teilnehmenden zuhause nicht nur essenstechnisch beim Kaffeetrinken mit den Hefebrezeln, sondern auch von den schönen Erinnerungen und Begegnungen zehren werden. Ein toller Gewinn!